Edvartsen vil ikke forhandle – tar NFF til retten

fotball

– Vi ser ikke grunn til å ønske forhandlinger. Han vil ha jobben tilbake og erstatning for ubehøvlet opptreden fra NFFs side, skriver Edvartsen-advokat John Christian Elden i en epost til VG.

Han opplyser til avisen at han har sendt brev til fotballforbundet, med varsel om at klienten reiser søksmål. Norges Fotballforbund (NFF) kan i løpet av de neste to ukene kreve forhandlinger, men ønsker ikke å si noe om hvor de står i saken.

Edvartsen skal ifølge Elden ha forsøkt å arrangere et møte med dommersjef Terje Hauge forrige fredag, men han skal ha takket nei til dette. I tillegg ble et møte som skulle finne sted tidlig i august, avlyst.

Edvartsen forsvarte seg etter at han ble avskjediget:

På spørsmål om hva som skal til for at toppdommeren dropper søksmålet, svarer advokaten slik:

– NFF må beklage uriktige beskyldninger mot ham, betale erstatning og sette ham inn i jobben igjen, og dommerrollen fra førstkommende sesong, slik de tidligere har avtalt.

12. august opplyste NFF at de hadde avsluttet arbeidsforholdet med Edvartsen, som følge av at «han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF».

Forbundet skal i forbindelse med Edvartsen-saken ha undersøkt flere titalls eposter som omhandlet den betente dommerkonflikten i vår. Disse ble sendt til norske nyhetsredaksjoner, og NFF skal ha konkludert med at Edvartsen har sendt flere disse selv.

Edvartsen selv har kontant avvist at han er avsenderen.