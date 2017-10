Edvartsen vil gå til sak mot NFF-topp

fotball

12. september kom beskjeden fra Norges Fotballforbund (NFF) at de hadde avsluttet arbeidsforholdet til Edvartsen som følge av at «han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF».

De ordene kom fra Svein Graff, som er nå er direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Fotballforbund.

Ifølge VG har Graff mottatt et brev fra Edvartsens advokat John Christian Elden. Der får han spørsmål om han erkjenner erstatningsansvar etter uttalelsene han kom med i media i høst.

Dersom Graff ikke gjør det, kan han forvente seg et privat søksmål fra den tidligere toppdommeren, skriver avisa.

NFF-toppen bekrefter overfor VG at han er blitt kontakten av Elden.

Vil ha jobben tilbake

NFF og Edvartsen har vært i tottene på hverandre under store deler av 2017. Det begynte da 38-åringen ikke ble satt opp til å dømme noen kamper. Da ble det avslørt at Edvartsen og dommersjef Terje Hauge hadde en konflikt gående.

I mai ble det klart at Edvartsen ikke ville dømme denne sesongen, men at han fortsatte i rollen som seksjonsleder for samfunnsansvar i fotballforbundet.

Den jobben mistet han 12. september. Siden har Edvartsen gjort det klart at han vil gå til sak mot forbundet.

– NFF må beklage uriktige beskyldninger mot ham, betale erstatning og sette ham inn i jobben igjen, og dommerrollen fra førstkommende sesong, slik de tidligere har avtalt, sa hans advokat John Christian Elden i et intervju med VG 28. september.