Edvartsen til Facebook-angrep på NFF: – Heksejakt, drittpakker i media og falske beskyldninger

Denne uken kom nyheten om at fotballdommer Svein-Erik Edvartsen er sparket fra jobben som seksjonsleder i Norges Fotballforbund. Han er også uaktuell for dømming i 2018.

Dagen etter kom det frem at en intern epost fra NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt, med referat av et møte i saken rundt Edvartsen, ved en feil havnet hos dommeren selv.

Torsdag morgen la Edvartsen ut et Facebook-innlegg der han tar kraftig til orde mot NFF:

– Kjære alle sammen. Jeg har ikke mulighet til å svare alle, men tusen takk for utrolig støtte denne uken. Det setter jeg stor pris på. Flere hundre meldinger har tikket inn i ulike kanaler. Overveldende! Hva hadde DU tenkt hvis toppsjefen der du jobbet hadde omtalt deg slik skriftlig til alle avdelingsledere, kjøpte deg ut av en av dine kontrakter 2,5 uker senere, og prøvd å kjøpe deg ut av din sivile jobb under en uke etter det første utløpet?, skriver Edvartsen.

Videre skriver han:

– Da John Christian Elden avslo det siste på mine vegne, fortsatte heksejakten, drittpakker i media, og falske beskyldinger frem til han uten grunn sparket meg. Det blir tøft å stå opp mot et milliardkonsern som følgelig har mye større muskler enn meg, men jeg tar nå denne kampen en gang for alle, skriver Edvartsen.

NFF: - Kjenner oss ikke igjen

Norges Fotballforbund kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– NFF respekterer Svein-Erik Edvartsens rett til å forsvare seg og sin sak. Samtidig som han beskriver et virkelighetsbilde vi ikke kjenner oss igjen i, sier Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF.

Fotballforbundet står fast på at oppsigelsen er korrekt.

– NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det er hva saken nå dreier seg om, sier Svein Graff.

Tirsdag ble det kjent at Edvartsen er ferdig i jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Fotballdommeren varslet raskt via sin advokat John Christian Elden at avskjedigelsen vil bli mat for rettssystemet.

I begrunnelsen for NFFs beslutning om å avslutte ansettelsesforholdet til Edvartsen heter det at dommeren har «utført handlinger som er uforenlige med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF».

Tvilsomme eposter

NFF skal ha undersøkt flere titalls eposter som omhandlet den betente dommerkonflikten Edvartsen var involvert i tidligere i år. Disse ble sendt til norske nyhetsredaksjoner, og NFF skal ha konkludert med at Edvartsen har sendt flere av disse selv. Edvartsen selv har kontant avvist at han er avsenderen.

TV 2 omtalte deretter saken om at en intern epost fra NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt ved en feil havnet hos dommeren selv. Innholdet i eposten var stemplet som konfidensielt og var ment for Bjerketvedts kolleger i ledergruppa i Norges Fotballforbund.

– Det stemmer at generalsekretæren for fem måneder siden feilsendte en epost til Svein-Erik Edvartsen. Den var adressert ledergruppens medlemmer. En forveksling av navn i autoadressering var årsaken. Mailen er tydelig merket konfidensiell, bekreftet Svein Graff, til TV-kanalen.

Blant annet skrev NFFs generalsekretær dette i eposten, ifølge VG:

«Vi jobber helt bevisst med at han skal være den som sier nei til vårt tilbud, det styrker vår sak. Også i media. Men den ene uken kan fort bli snudd mot oss, ved at vi oppfattes som firkantet som ikke kan la ham dømme så fort det praktisk er mulig. Det får vi jobbe med. Vi vil få betydelig drahjelp av dommerforeningen som vil vende seg mot ham».

