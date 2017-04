Edvartsen fortsatt ute i kulden - får ikke dømme i helgens serierunde

Tirsdag kom dommeroppsettet for den 3. runden i eliteserien. Der var ikke navnet til den profilerte dommeren Svein-Erik Edvartsen.

Han var heller ikke satt opp i de to første serierundene. Bakgrunnen har vært en konflikt med dommersjef Terje Hauge.

– Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen. Inntil den er etablert igjen, så dømmer ikke Svein-Erik Edvartsen i norsk toppfotball, sa Nils Fisketjønn i NFF til Nettavisen i slutten av mars.

Etter et oppvaskmøte et par dager senere, bestemte partene seg for å «se fremover».

– Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er inneforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer. Setter pris på at vi internt har takhøyde for å kunne være uenige. Nå ser jeg frem til å ha fullt fokus på dømmingen igjen, og jeg gleder meg til å komme i gang med sesongen, sa Edvartsen da.

Nok en pause

Selv om partene har funnet en slags vei videre, må altså Edvartsen fortsatt vente på å få dømme sin første eliteseriekamp for sesongen.

Terje Hauge ble dommersjef i fotballforbundet i januar 2015. Han overtok jobben etter Rune Pedersen, som hadde sittet i stillingen i ti år.

Det har blitt en rekke forandringer siden, noe alle ikke har likt like godt. Hauge har blant annet fått kritikk for å ha vært lite synlig i media.

Edvartsen selv skal ha ment at han ble straffet for to ting; At han ikke fikk med seg de assistentene han ønsket, og at han måtte ha Terje Hauge som mentor i stedet for Rune Pedersen.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med Edvartsen uten hell.