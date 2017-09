Edvartsen fikk sparken i NFF – kan ende i retten

fotball

Svein-Erik Edvartsen har tidligere blitt nektet å dømme Eliteserie-kamper denne sesongen. Nå har han også fått sparken som seksjonsleder i avdelingen for samfunnsansvar i Norges Fotballforbund.

Det skriver VG mandag ettermiddag.

– NFF har avsluttet sitt arbeidsforhold med Svein-Erik Edvartsen. Han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Edvartsen er ikke aktuell som dommer i regi av NFF i 2018, sier kommunikasjonssjef Svein Graff til avisen.

Ifølge avisen kommer Edvartsen til å saksøke NFF, med usaklig oppsigelse som begrunnelse.

Edvartsen skal ha fått beskjeden mandag.

I mai endte en omfattende konflikt med at Edvartsen gikk med på å ikke dømme i 2017-sesongen. Han fortsatte imidlertid i rollen som seksjonsleder i NFF. Nå har han imidlertid mistet den jobben også.

I mai skrev TV 2 at Norges Fotballforbund gransket flere mystiske eposter tilknyttet Edvartsen-saken. NFFs sikkerhetssjef Geir Ellefesen mottok en lang rekke tipsmailer som omtalte Edvartsen i positive ordelag.

Ifølge VG mener NFF nå at de har bevis for at Edvartsen står bak fire av epostene. Blant annet viser NFF angivelig til en IP-adresse som bevis for at Edvartsen står bak. Selv nekter imidlertid dommeren for at han har noe med epostene å gjøre.