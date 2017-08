Drømmescoring knuste Rosenborgs Champions League-drøm

Rosenborg 0–1 Celtic (0–1 sammenlagt)

Da banket Celtics høyrekant James Forrest ballen bak en sjanseløs Andre Hansen. Og Rosenborg ut av Europas aller gjeveste selskap.

Mesterligaen

- Det er vanskeligere å nå Mesterligaen i dag, fordi det generelle nivået i Europa har blitt så mye høyere enn på nittitallet, sa Nils Arne Eggen til Adresseavisen for noen dager siden.

Og skrøt av RBKs opptreden i 0-0-kampen på skotsk jord for en uke siden.

Da trenerlegenden ankom Lerkendal en time før skjebnekampen, var han én av drøye 21 000 som intenst håpet at Kåre Ingebrigtsen og co skulle klare å passere det skotske nåløyet.

Og å sørge for mulighet til mesterliga på Lerkendal igjen for første gang siden 2007.

To timer senere måtte imidlertid Eggen, Bruttern, spillerne og hele Trøndelag bittert erkjenne at det – som i fjor – ble bare nesten.

Det etter en kamp hvor RBK var klart best de siste 45 minuttene. Men hvor man resultatmessig ikke maktet å følge opp kvelden i Glasgow.

Akkurat som i Skottland var det Celtic som hadde ballen mest denne onsdagskvelden. Men da skottene hadde løpt fra seg det verste, tok RBK over. Mer og mer.

Da RBK-goalen hang i Lerkendal-lufta, dukket imidlertid Forrest opp litt ut av ingenting. Dermed handler resten av sommeren om playoff til Europaligaen.

Reddet på streken

Når det er sagt, så var det skottene som åpnet best. Det første skremmeskuddet kom etter 20 minutter, da Nicklas Bendtner måtte ned å renske opp foran Andre Hansen etter et frispark. Dansken avverget en heading på god vei mot mål, signert Celtic-stopper Erik Sviatchenko.

Syv minutter senere var det kok i RBK-feltet igjen. Tidligere nevnte Forrest sto plutselig alene foran mål etter et innlegg, men keeper Hansen viste hvorfor han har den standingen han har i Trondheim – da han var som en katt oppe i sitt venstre hjørne.

Startet 2. omgang sterkt

- Vi må flytte opp laget, og tørre mer, sa Bruttern til Viasat på vei inn i garderoben til pause.

To minutter inn i omgangen fikk han bra svar på tiltale, da Yann-Erik de Lanlay skjøt rett utenfor etter en fin enkeltprestasjon.

RBK fortsatte å presse høyt, gjenvant ballen oftere gunstig, og også Mike Jensen hadde sin mulighet, da han skjøt rett utenfor etter timen.

Men, da RBK ikke maktet å score foran «Kjernen» denne onsdagskvelden, jevnet kampbildet seg sakte, men sikkert ut igjen.

Og etter en opprulling fra den giftige venstrekanten Scott Sinclair – endte ballen altså hos Forrest litt ute til høyre – som fra åtte-ti meter hamret ballen i nettet via tverrliggeren.

Og hadde det ikke vært for keeper Hansen, ville Forrest økt ledelsen noen minutter senere. RBK flyttet naturlig opp laget, det ble større rom å boltre seg i for Celtic-angriperne, og plutselig var kanten kliss alene med RBK-keeperen. Men forsøket på å drible Hansen, med halve banen for seg selv, endte i en ny, glitrende redning.

Der og da virket det som om troen og piffen fikk ut av slitne RBK-bein. Man maktet ikke komme med noen sluttspurt, og 22.40 onsdag kveld var mesterligasesongen 2017 over.

Forsøk nummer to

18. september 1991 ble RBK rundspilt etter alle kunstens regler i italienske Genoa, og tapte 0-5 for Sampdoria. Den kampen har i ettertid blitt sett på ett av symbolene på «hvor langt unna» RBK i en periode var de beste i Europa, og Nils Arne Eggen skulle behøve fire forsøk til for å knekke Europa-koden.

Da Kåre Ingebrigtsen satte seg i bilen på vei hjem sent i går kveld, var det etter forsøk nummer to.

Nå handler resten av sommeren om sjansen til å få øve seg videre – i Europaligaen.