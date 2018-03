Drømmen om EM brast for Sara (16) fra Gossen

fotball

Norges J17-lag kunne kvalifisert for EM-sluttspillet i Litauen i mai, men tapte lørdagens gruppefinale mot England 0-2. Det sto 0-0 til pause på Klepp stadion og Norge ville tatt EM-plassen også med uavgjort, men i andre omgang fikk England de to målene som sendte laget til EM på bekostning av Norge.

Selvmål avgjorde finalen

Fra før var sju nasjoner klare for EM: Tyskland, Italia, Nederland, Spania, Polen, Finland og vertslandet Litauen.

Jessica Park satte inn det første målet i lørdagens kamp etter 53 minutter. Sju minutter seinere var Lotte Fikseth Fossem uheldig og scoret et selvmål som ga England 2-0-ledelse. Det ble også sluttresultatet.

Sara Kanutte Fornes var innbytter i 5-0-seieren mot Sveits i første kvalifiseringskamp og spilte hele kampen da Norge vant 1-0 mot Slovenia onsdag. Hun ble sittende på benken som innbytter mot England.

Flere spillere med røtter i Romsdal

Stortalentet har også spilt jentefotball for Ekko/Aureosen. I fjor scoret hun 18 mål på 9 kamper for Træffs 3. divisjonslag, samtidig som hun bøttet inn 48 scoringer på 15 kamper for Gossens 16-årslag.

To av de andre jentene på laget har også røtter i vårt område. Kaptein Julie Blakstad er datter av batnfjordingen Even Blakstad, som ble norgesmester med Molde Fotballklubb i 1987. Celin Bizet Ildhusøy er datter av Kjell Gunnar Ildhusøy fra Farstad. Han vant junior-NM med MFK i 1992.