Drømmeåpning for Espejord da TIL utklasset Sandefjord

fotball

Kampen var ikke mer enn seks minutter gammel før «Gutan» gikk opp i ledelsen da Gjermund Åsen snappet opp en horribel feilpasning i Sandefjord-forsvaret og satte fart. Han spilte uselvisk og nydelig fram til Runar Espejord som med stoisk ro curlet ballen i lengste hjørne.

FAKTA Eliteserien, sjette runde Alfheim, søndag TIL 4 (4) Sandefjord 1 (1) Mål: 2–0 (6) Runar Espejord (Gjermund Åsen), (16) Espejord (Lasse Nilsen), 2–1 (17), 3–1 (30) Kent-Are Antonsen (Daniel Berntsen), 4–1 (39) Daniel Berntsen (Espejord) Gult kort: Gjermund Åsen, TIL. Joackim Olsen Solberg og Håvard Storbæk, Sandefjord. Sjanser: 9–1 Cornere: 8–1 Tilskuere: 3.692 Dommer: Kai Erik Steen, Gneist IL

Kun ti minutter senere var ledelsen doblet. Åsen rullet opp et angrep, slo ut til lynhurtige Lasse Nilsen, som dro seg ned mot sidelinja og slo knallhardt inn i feltet. Der var Runar Espejord på rett plass til rett tid og banket inn 2–0 fra fire meters hold.

To mål på to minutter

Men allerede i neste angrep sto det 2–1. Sandefjord slo en lang ball i bakrom, der klarte ikke Ødegaard og Wangberg å få klarert skikkelig. Flamur Kastrati avsluttet upresset på halv volley i lengste hjørne og Sandefjord fikk den ønskede reduseringen allerede før jubelen for TILs 2–0-scoring hadde lagt seg.

I 21. minutt holdt Espejord på å bli hat-trick-helt etter en flott pasning fra Daniel Berntsen. Men skuddforsøket han fikk til ved å møte nær første stolpe, ble blokkert til kampens første corner.

Innøvd variant ga uttelling

Så etter halvtimen var det tid for nok en TIL-scoring. Gamst Pedersen tok en kort corner til Daniel Berntsen som slo knallhardt inn i feltet, der var Kent-Are Antonsen frampå fra vel 7 meter hold og skjøt tunnel på en Sandefjord-spiller og i mål. 3–1 allerede før halvtimen var passert.

Bare minuttet etterpå var TIL et par fingertupper fra 4–1 da Robert Taylor slo en høy ball inn til en umarkert Lasse Nilsen som steg høyt til vers og fikk til en meget god heading på mål, som Sandefjord-keeper Eirik Johansen så vidt fikk tuppet over til ny corner.

Curlet i lengste

TIL hadde ikke tenkt å gi seg og fortsatte å kjøre på. Etter 39 minutter var det Espejords tur å være servitør. Han fant lagkamerat Daniel Berntsen inne i feltet. Berntsen mottok ballen med ryggen til målet, fikk snudd seg fort, sett åpningen og curlet ballen nærmest helt i motsatt kryss over keeper Johansen fra vel 12 meters hold. En perlescoring og «Gutan» var oppe i 4–1.

Fortsatte å presse

TIL fortsatte der de slapp i 1. omgang og etter 45 sekunder ut i 2. omgangen fikk Daniel Berntsen sjansen til å gjøre sitt andre mål for dagen etter et nydelig gjennomspill fra Robert Taylor, der Berntsen kom litt for skrått på mål og ikke fil avsluttet på mål.

Etter 52 minutter var det Gjermund Åsens tur til å forsøke seg, men skuddet gikk halvannen meter til side for mål.

Kun tre minutter senere fikk Robert Taylor en god sjanse, men finnen hadde ikke stilt inn skuddsiktet.

Etter 57 minutter gikk tomålsscorer Espejord av til ellevill jubel fra hjemmefansen og ble erstattet av Mushaga Bakenga.

I 66. minuttet var det Morten Gamst Pedersen som testet seg fra vel 18 meters hold, men markkryperen gikk en meter til side for mål. Fortsatt var det hjemmelaget som styrte kampen og var farligst.

Eventyrlig miss

I 70. minutt skulle det stått 5–1. Lasse Nilsen var lynraskt framme og stjal ballen fra en Sandefjord-forsvarer, men alene med keeper skjøt venstrekanten ballen milevis over mål. Utrolig at han ikke satt 5–1 der.

I 76. minutt var det duket for eliteseriedebuten til danske Oliver Kjærgaard (19) som erstattet Kent-Are Antonsen.

Etter det skjedde det lite i begge ender av banen og TIL kontrollerte rolig inn uten å bruke for mye krefter. I tilleggsminuttene sto hele Alfheim oppreist og applauderte «Gutan»