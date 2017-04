Dortmunds keeper etter terroren: - Jeg sliter fortsatt med å sove

Onsdag spiller Borussia Dortmund returkamp i Champions League mot Monaco. Den første kampen i Dortmund sist onsdag endte med 2-3-tap for tyskerne, dagen etter at spillerbussen deres hadde blitt angrepet.

Dortmund-spillerne var naturlig nok preget av det som hadde skjedd, og nå spør alle seg om de er i stand til å reise seg i returkampen.

Keeper Roman Bürki forteller om en vanskelig tid.

– Jeg sliter fortsatt med å sove, sier han til den sveitsiske avisen Der Bund.

– Det er det verste, at jeg ikke får sove om natten. Jeg våkner plutselig om nettene, og når jeg våkner er jeg glad for at jeg ligger i sengen i mitt eget hjem, i nærheten av familien min, sier sveitseren.

Langer ut mot UEFA

Han reagerer kraftig på at Dortmund måtte spille kampen dagen etter angrepet mot spillerbussen.

– Det handler åpenbart kun om penger, ikke om mennesker. Dagen etter hørte jeg en talsmann for UEFA, eller FIFA, som sa at kampen ikke ville blitt spilt om noen hadde blitt drept. Må virkelig noen dø for at man skal handle?

Sveitseren satt ved siden av Marc Bartra da spillerbussen ble utsatt for tre eksplosjoner på vei til tirsdagens hjemmemøte med Monaco. Bartra måtte bli operert i hånden på sykehus.

Bürki innrømmer at han ikke klarte å være 100 prosent konsentrert mot Monaco.

– Jeg oppfattet alt som skjedde på banen litt tregere enn vanlig. Det var som om jeg hadde et slør foran øynene mine. Det var ikke rettferdig at vi måtte spille den kampen dagen etter det som hadde skjedd, sier Dortmund-keeperen.

– Ærlig talt, jeg hadde tårer i øynene. Du skal ut og spille foran millioner av TV-seere. Du må prestere. Om vi hadde fått velge så hadde vi aldri spilt den kampen, sier han.

– Noe av det viktgiste

Borussia Dortmund fikk en opptur lørdag med 3-1-seier hjemme mot Eintracht Frankfurt i den hjemlige Bundesligaen. Nå skal tyskerne forsøke å vinne returen i Monaco. Men det blir vanskelig, for Dortmund-spillerne er fortsatt rystet.

– Vi har mange bra mennesker som vi kan snakke med, dersom vi føler for det eller har noen klare symptomer. Det går på søvnproblemer eller at man glemmer å spise. Eller at man ser for seg det som skjedde så fort man lukker øynene. Slike ting, sier keeperen.

– Opp til tre uker er det normalt at man kjenner på slike ting på grunn av sjokket. Jeg håper at det ikke tar så lang tid, sier han.

Avisen spør keeperen hva fotballen egentlig betyr for ham etter det som skjedde tirsdag.

– Fotballen er noe av det viktigste for meg nå. Etter det som skjedde er jeg glad for at jeg har noe annet å fokusere på, sier Dortmund-keeperen.