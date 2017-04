Dortmund-tilhengerne hylles: Hjalp «fienden» med overnatting

Etter at kampen mellom Borussia Dortmund og Monaco var avlyst, begynte Monaco-tilhengerne med å synge «Dortmund, Dortmund» i solidaritet. De ønsket å vise sin støtte til Dortmund-tilhengerne etter at spillerbussen var blitt angrepet.

Det ble ikke det eneste tilfellet av synlig solidaritet mellom fotballtilhengere som strengt tatt skal være bitre fiender. Den utsatte kampen skal nå spilles i ettermiddag onsdag. Det betydde at tusener av Monaco-tilhengere sto uten en plass å overnatte i den tyske byen.

Aksjonen for å huse noen tusen Monaco-tilhengere spredte seg raskt på Twitter under emneknaggen #bedforawayfans.

Ble sponset av klubben

Monaco sendte også ut melding om at klubben kom til å sponse sine supportere med 80 euro slik at de kunne skaffe seg et hotellrom for natten. Men det var ikke bare enkelt for et par tusen tilreisende å finne seg overnatting sent en tirsdag kveld i Dortmund.

En rekke tyskere meldte seg umiddelbart og tilbød sofaer og ekstrasenger rundt om i byen. Åpenbart har en del også benyttet seg av tilbudet.

Begge klubber støttet opp om tiltaket og det var en mange tilhengere av den franske klubben som fikk seg et sted å overnatte.

Det var da spillerbussen til Dortmund skulle kjøre til stadion at en eller flere bomber gikk av like ved bussen. Ruter ble knust og en av spillerne, Marc Bartra, ble skadet.

Det pågår nå en storstilt etterforskning, men det er fortsatt usikkert hvem som står bak.