Dommerens avgjørelse fikk John Arne Riise til å fyre løs: – Katastrofalt dårlig!

Brann startet forrykende i eliteseriekampen mot Aalesund søndag. Etter 12 minutter ledet gjestene 2–0 – etter scoringer av Jakob Orlov og Kristoffer Barmen.

Etter 35 minutter tok imidlertid kampen en ny vending. Aalesunds Aron Thrándarson gikk i bakken, og dommer Trygve Kjensli pekte på straffemerket.

– Jeg synes ikke det er straffe, sa kommentator Asbjørn Myhre.

Aalesund scoret på straffen, før Kristoffer Barmen økte Branns ledelse til 3–1 i andre omgang. Det var ikke slutten på visa: Sunnmøringene fikk enda en straffe som Mostafa Abellaoue scoret på. Deretter utlignet samme mann til 3–3 tre minutter på overtid.

– Soleklar straffe

Den første situasjonen førte til massiv kritikk i sosiale medier. Mange mente nemlig Thrándarsson hadde filmet seg til straffespark.

– Han dytter meg og gjør at jeg ikke kan nå ballen. Soleklar straffe, sa Thrándarson til MAXs reporter i pausen.

Dommersjef Terje Hauge understreker at han ikke har sett situasjon.

– Hvordan vurderer du Kjensli som dommer på generelt grunnlag?

– Han er rutinert og profesjonell i sin rolle som toppdommer med ca. 95 kamper i Eliteserien. Han er fysisk sterk, lojal til retningslinjer og regelverk, skriver Hauge til Aftenposten i en tekstmelding.

I sosiale medier var det imidlertid mange som kritiserte Kjensli, deriblant tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise. Her er noen av reaksjonene:

– Brann føler seg dårlig behandlet

Men dommer Kjensli skulle havne i fokus enda en gang på Color Line Stadion.

Brann-kaptein Vito Wormgoor holdt rundt Mostafa Abdellaoue like utenfor 16-meteren. Holdingen så ut til å fortsette videre inn i straffeområdet, før «Mos» gikk i bakken. Igjen pekte Kjensli mot straffemerket.

Wormgoor viste tydelig hva han mente. Han hyttet mot Kjensli med to av fingrene, for å vise sinne for det han så ut til å mene var to uriktige dommeravgjørelser.

– Totalen her fører til at Brann føler seg dårlig behandlet – bortdømt, sa kommentator Myhre.

– Han holder meg og drar meg bakover. Klar straffe, sa "Mos" til Eurosport om den andre straffesituasjonen.

– Ikke åpenbart feil

Litt før klokken 23, en god stund etter kampslutt, møtte dommer Kjensli pressen. Dette sa han om den første straffen, der Thrándarsson gikk i bakken.

– Slik jeg det, fra min posisjon, var det to hender i ryggen på Aalesund-spilleren. Det var kanskje ikke den største dytten, men sånn jeg oppfattet det der og da, ble han dyttet i ryggen og datt. Jeg har skjønt mange mener han detter teatralsk, og det er mulig, men der og da oppfattet jeg det som et straffespark, sa han til BT.

– Har du sett situasjonen i ettertid?

– Ja, jeg ser at kameraene ikke har den vinkelen jeg hadde, så det er litt vanskelig å få den totale fasiten for den situasjonen.

– Du står for den avgjørelsen rett og slett?

– Jeg sier ikke at den er åpenbart feil, i hvert fall.

Om straffe nummer to sa han følgende:

– Det er mulig situasjonen begynner utenfor, men sånn jeg ser det blir Abdellaoue holdt over lengre tid og han blir dratt innover i feltet. Når man fullfører en holding inn i feltet, er det straffespark, sa Kjensli.

Til opplysning: Lars Tjærnås er tilknyttet Brann som speider.

