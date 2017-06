Dommeren om skrekkskaden i 2.-divisjon: - Jeg holdt på å kaste opp. Det er noe av det verste jeg har sett.

Video med tillatelse fra Amedia. Se øverst i saken. NB! Sterke bilder

– Jeg har ikke sovet så godt i natt, sier keeper Kenneth Udjus til Fædrelandsvennen.

Det gjenstod bare seks minutter av 2.-divisjonskampen mellom KFUM og Asker på KFUM Arena. Gjestene ledet 3–2, og så ut til å ro i land seieren.

Da ble Yassin Rfifi spilt alene gjennom mot Asker-keeper Kenneth Udjus, som kom ut for å prøve å avverge situasjonen.

I stedet for å ta ballen, traff han KFUM-spilleren, som brakk to bein i leggen. Udjus fikk et direkte rødt kort, og TV-bildene viser at keeperen fort skjønner hva som har skjedd, der han drar drakten over ansiktet i fortvilelse.

* Se video av hendelsen øverst (video med tillatelse fra Amedia). NB: Sterke scener.

– Keeperen kom ut i voldsom kraft, og alle skjønte raskt at det var en alvorlig skade, sier Thor-Erik Stenberg, daglig leder i KFUM.

«Vi måtte for første gang på det jeg kan huske hente ambulanse til KFUM-Arena, etter en skade som gjorde både publikum og spillere kvalme», skriver KFUM på sin hjemmeside etter kampen.

Rfifi ble sendt til sykehus etter å ha fått behandling på banen. Planen er en operasjon i løpet av mandagen.

– Udjus var kjempelei seg. Sånne ting skjer dessverre i fotballen. Vårt fokus er å ta godt vare på spilleren nå, og støtte ham på vei tilbake. Vi gleder oss til å ta ham tilbake i kamp igjen, sier Stenberg.

Kampen endte 3–3.

– Noe av det verste jeg har sett

Det var Andre Knudsen Arnholt fra Erdal IL som dømte kampen. Han nølte ikke et sekund med å dra opp det røde kortet etter taklingen fra Udjus.

– Han utsatte motstanderen for stor fare ved å komme inn i duellen for sent med stor fart, sier Arnholt.

– Du lot deg ikke prege av skaden?

– Nei, det så jeg ikke før etterpå, sier Arnholt.

– Hva tenkte du da?

– Da holdt jeg rett og slett på å kaste opp. Det er noe av det verste jeg har sett, sier Arnholt, som har dømt i 13–14 år.

– Jeg fikk vondt av spilleren, og jeg fikk vondt av Udjus. Han var ganske preget, sier Arnholt, som tok turen bort for å trøste sisteskansen da ting hadde roet seg søndag.

Udjus: – Utrolig skuffet

Udjus, som har en fortid i klubber som Tromsø, Brann, Sogndal og Lillestrøm, har ikke hatt det så bra etter hendelsen.

– Man blir så utrolig skuffet og ordentlig trist når man ser konsekvensen av taklingen. Heldigvis så har jeg god samvittighet, for det var ikke noen hevnaksjon. Jeg prøvde så godt jeg kunne å nå ballen, men det var forferdelig timing i det hele, sier sørlendingen.

Han legger til at han har vært i utallige dueller på trening og i kamp tidligere.

– Dette er maks uheldig, sier Udjus, som har tenkt å besøke Rfifi på sykehuset senere mandag.

– Jeg tenkte jeg skulle opp med en blomsterbukett, og si beklager, sier Udjus.

Det er usikkert hvor lange Asker-spilleren blir ute etter beinbruddet.

Det var Budstikka som omtalte saken først.

