Disse spiller kjendiskampen på Norway Cup

Onsdag spilles den tradisjonelle kjendiskampen i Norway Cup. Blant spillerne som skal i aksjon er Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

– Norway Cup er et flott arrangement som jeg gjerne stiller opp for. Gode idrettstilbud til våre barn og unge har mange positive sider, det gir både god folkehelse og det gir barn og ungdom mulighet til å komme inn i et fellesskap der de kan oppleve vennskap og tilhørighet, sier Støre til Aftenposten.

Statsministerkandidaten spilte også kjendiskampen i fjor, og forteller at han liker å spille fotball.

– Det er jo et pluss når jeg løper rundt der på banen. Så når Norway Cup spør, er jeg ikke vanskelig å be, sier Støre.

Skarstein gleder seg

Kjendisene skal deles inn i to lag. Støre er den eneste politikeren som er på Norway Cups deltagerliste. De andre spillerne er artister, TV-personligheter og idrettsutøvere.

Birgit Skarstein tilhører den siste gruppen.

– Jeg gleder meg veldig til å kjenne på engasjementet og fellesskapet på Ekebergsletta, sier Skarstein, som blant annet er verdensmester i para-roing.

Blant de mest profilerte deltagerne i kjendiskampen er ishockeystjernen Mats Zuccarello, samt Skam-skuespillerne Ulrikke Falch og Thomas Hayes.

Her er alle spillerne:

Nils Ingar Aadne, komiker

Pål A Ullevålsæter, motocross og enduro

Christian Ingebrigtsen, artist (mest kjent fra gruppen A1)

Stian Sivertzen, snowboardkjører

Markus Bailey, programleder

Andreas Ygre Wiig, snowboardkjører

Thomas Hayes, skuespiller (mest kjent fra NRK-serien Skam)

Ulrikke Falch, skuespiller (mest kjent fra NRK-serien Skam)

Jonas Gahr Støre, politiker og statsministerkandidat

Marte Bratberg, radiovertinne

Chris Holsten, artist

Vibeke Skofterud, tidligere langennsløper

Ståle Sandbech, snowboardkjører

Silje Norendal, snowboardkjører

Stian Blipp, programleder

Thea Næss, kickbokser

Helene Olafsen, tidligere snowboardkjører

Daniel Owen, artist og danser

Nico, artist

Morten Ramm, komiker

Mats Zuccarello, ishockeyspiller

Torgeir Bergem, snowboardkjører

Prebz, YouTube-profil

Dennis, YouTube-profil

Sval, artist

Turab, artist

Marna Haugen Burøe, blogger

Jan Henrik Børslid, programleder

Anders Myrvold, tidligere ishockeyspiller

Benedicte Jacobsen Hamnes, radiovertinne

Abiel Tesfai, radiovert

Amir Horori, radiovert

Christiane Roald, artist

Martin Alexander Bjercke, artist

Ørjan Burøe, komiker