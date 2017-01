Disse lokale spillerne skal møte Molde-stjernene

Kampen mot det sammensatte «kretslag» var opprinnelig Ole Gunnar Solskjærs egen idé. Nordmøre og Romsdal Fotballkrets har tatt ut troppen i samarbeid med Romsdals Budstikke og Tidens Krav. På kretslaget som møter MFK er det både unggutter fra Tomrefjord, Træff og Vestnes og veteraner fra Eidsvåg og Åndalsnes.

Solskjær vil møte lokale talenter

– Dette er en spennende tropp med mange ulike kvaliteter, sier spillerutvikler Stig Arild Råket i fotballkretsen, og viser blant andre til spissene Christoffer Folland (Averøykameratene) og Jan Roger Angvik (Kristiansund FK).

– De har bøtta inn scoringer i lokalfotballene siste årene. Folland hadde utrolige 44 mål i 4. divisjon i 2016, Angvik scoret 42 mål i samme divisjon i 2014, fastslår Stig Arild Råket.

Oltedal og Ramsli leder laget

Det første uttaket som ble gjort var trenerteamet Magnus Oltedal (Træff) og Torgeir Ruud Ramsli (Sunndal), to sterke fotballpersonligheter som har hatt siste ord i alle diskusjoner rundt spilleruttaket.

– Dette er et kjekt tiltak og jeg synes vi har satt sammen en god tropp. Her er unge og lovende spillere blandet med mer rutinerte folk. Så spørs det selvfølgelig hva slags motstand vi møter. Det er stor forskjell på nummer 1 og nummer 22 i MFK, også, påpeker Oltedal.

Han synes det er mange spennende navn på «kretslaget».

– Magne Quanvik på Rival er kanskje et ukjent navn for mange. Han var et stort talent i Hordaland for noen år siden og vi har forsøkt å få ham over til Træff. Det blir spennende å se ham på midtbanen i denne kampen, sier Oltedal.

Tre Træff-spillere

Træff-forsvarerne Anders Hagset Stavnesli, Bjørnar Eltervåg og Rolf Bratli er med på laget.

– De var gode i fjor og er i bra form nå. Samtidig tror jeg spillere som Arne Kotlica og Alexander Jonassen kunne bidratt i en sånn kamp, men begge er dessverre skadet, sier Oltedal.

Han har aldri - verken som spiller eller trener - møtt opp til en fotballkamp uten et klart mål om å vinne.

– Det blir en slags showkamp og sikkert en kjempeartig opplevelse for spillerne, men vi trenerne tar i hvert fall denne utfordringa dønn seriøst. De som ikke tror vi har sjans til å henge med MFK, kan sende meg en sms på forhånd, så skal de slippe å møte opp, sier Magnus Oltedal i kjent stil.

Lovende unggutter

Torgeir Ruud Ramsli har selv spilt for MFK i to perioder. Han er også spent på hvilket lag Ole Gunnar Solskjær stiller.

– I utgangspunktet er jo de beste Molde-spillerne mye bedre enn våre uansett tid på året, men det er stor forskjell på Molde 1 og Molde 2. Dette er uansett en anledning til å vise seg fram. Forhåpentligvis kan vi holde følge med Molde at det blir jevnt ei stund, sier Sunndal-treneren.

– I Sunndal har vi for eksempel Vegard Ledal som er en svært lovende midtbanespiller. Han er god på det meste og kunne nok spilt på høyere nivå hvis han ville. Ellers er Tomrefjords Yngve Frostad en av mine personlige favoritter. Han er en spennende og offensiv backtype, sier Ramsli.

Her er troppen mot MFK

Dette er troppen som møter Molde på Aker stadion kommende lørdag klokka 13:

Keepere: Morten Gule, KBK (17 år), Eirik Taklo, Tomrefjord (22). Forsvar: Anders Stavnesli, Træff (20), John Erik Klinge, KFK (34), Rolf Bratli, Træff (18), Bjørnar Eltervåg, Træff (24), Yngve Frostad, Tomrefjord (22), Vegard Brøske, Surnadal (21), Arnt Erik Brakstad, Eidsvåg (27). Midtbane/kant: Magne Quanvik, Rival (20), Erik Ruud Ramsli, Sunndal (27), Vegard Ledal, Sunndal (18), Jan Kristian Sørli, KFK (17), Stein Todalshaug, Surnadal (29), Aksel Berget Skjølsvik, Åndalsnes (29), Tommy Kanishi Andreassen, Vestnes Varfjell (28), Amund Stavem, Vestnes Varfjell (21). Spisser: Christoffer Folland, Averøykam (26), Jan Roger Angvik, KFK (28).

PS: Paul Andre Farstad fra Eide og Vidar Farstad Storvik fra Elnesvågen har meldt forfall.