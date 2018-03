Disse Molde-kampene kan du se gratis på tv

fotball

Norges Fotballforbund og rettighetshaveren Discovery har satt opp tv-programmet for de 16 første serierundene i eliteserien. I hver serierunde vises to kamper på åpne kanaler, i utgangspunktet én på Eurosport Norge én på Max. Unntaket er Rosenborg – Molde som går på TV Norge 2. påskedag. De øvrige seks kampene i hver runde må du betale for å se på nett hos Eurosport Player.

16 serierunder er spikret

1. runde: Molde – Sandefjord (Eurosport Player) søndag 11. mars (18)

2. runde: Haugesund – Molde (Eurosport Player) søndag 18. mars (18)

3. runde: Molde – Tromsø (Eurosport Player) mandag 2. april (18)

4. runde: Rosenborg – Molde (TV Norge) søndag 8. april (20)

5. runde: Molde – Lillestrøm (MAX) søndag 15. april (18)

6. runde: Vålerenga – Molde (Eurosport Norge) søndag 2. april (20)

7. runde: Molde – Odd (Eurosport Player) søndag 29. April (18)

8. runde: Sarpsborg – Molde (MAX) mandag 7. mai (19)

9. runde: Molde – Bodø/Glimt (Eurosport Player) søndag 13. mai (18)

10. runde: Molde – Strømsgodset (Eurosport Player) onsdag 16. mai (18)

11. runde: Ranheim – Molde (Eurosport Player) søndag 21. mai (18)

12. runde: Molde – Start (Eurosport Norge) søndag 27. mai (18)

13. runde: Kristiansund – Molde (Eurosport Norge) lørdag 9. juni (18)

14. runde: Molde – Stabæk (Eurosport Norge) lørdag 23. juni (18)

15. runde: Brann – Molde (Eurosport Norge) søndag 1. juli (18)

16. runde: Molde- Vålerenga (Eurosport Norge) søndag 8. juli (20)

TV-programmet for de resterende kampene blir satt opp av NFF og Discovery. Det kan komme endringer på kamptidspunkt i eliteserien på grunn av deltakelse i europeiske turneringer.

Komplett terminliste med informasjon om tv-kampene ligger på altomfotball.no.