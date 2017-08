Det har lenge vært kjent at Kristiansund BK og Molde FK har prøvd å komme til enighet om en overgang for Amidou Diop. Tirsdag bekrefter Molde FK selv at klubbene har kommet til enighet.

Diop ble hentet til Molde i 2014 og debuterte samme år. Året etter ble han leid ut til Mjøndalen. Denne sesongen har han spilt fire kamper for Molde, to i eliteserien og to i cupen.

Senegaleseren var på utlån til Kristiansund i 2016-sesongen.