Diego Forlan kan bli Sandefjord-spiller innen 48 timer

Det var nyhetsbyrået NTB som i starten av uken kom med den oppsiktsvekkende nyheten om at tidligere Manchester United-spiss Diego Forlan er i samtaler med Sandefjord.

Nå jobbes det på spreng i Sandefjord for å få på plass et økonomisk tilbud som både klubben og uruguayaneren kan leve med.

– Vi bør ha ting avklart i løpet av 48 timer, sier Terje Liverød. Han opptrer som hjelper og rådgiver for Sandefjord i forbindelse med overgangsvinduet.

– Må tenke ansvarlighet

Liverød har et mektig kontaktnett, og skulle han lykkes med Forlan vil 38-åringen bli tidenes største profil i norsk fotball.

– Vi jobber med saken. Forlan er meget spennende, men vi må tenke ansvarlighet. Vi kan ikke risikere klubbens ve og vel, sier Gunnar Bjønness som er styreleder i Sandefjord Fotball AS.

Liverød jobber sammen med trener Lars Bohinen for å få inn forsterkninger. Han sier følgende om status i Forlan-saken:

– Diego Forlan har sagt ja til å spille for Sandefjord, ta med seg familien dit og spille for klubben ut året. Sandefjord har sagt ja til å ta imot Forlan. Så er det økonomiske utfordringer som det jobbes med å løse. Om vi klarer det eller ikke, vet jeg ikke. Men vi er avhengige av eksterne sponsorer, sier Liverød.

Løpende dialog

For ti år siden ordnet han stjerneovergang for Lyn da argentineren Mathias Almeyda skrev under.

– Jeg vil si at det er 50/50 sjanse for at Forlan kommer til Sandefjord. Jeg har en løpende dialog med ham, og sist jeg snakket med ham var i går (onsdag). Da forklarte jeg at det er utfordrende med den økonomiske pakken. Da sa han at «se hva du kan få til, så ser vi», sier Liverød.

– Haster det med å få ting avklart?

– Jeg sier at vi bør ha ting avklart i løpet av 48 timer. For det første må Sandefjord ha en avklaring: Blir det ikke Forlan, jobbes det med en plan B. Når det gjelder Forlan så får han alle mulige henvendelser, som fra MLS og Sør-Amerika. Og der er det helt andre økonomiske rammer. Men Diego ønsker å ta med familien til Sandefjord, sier Liverød.

Det er spennende dager for Gunnar Bjønness i Sandefjord-styret. Også han sier at han håper på en rask avklaring, og at det ligger i kortene at ting må skje raskt.

– Sånne spillere venter jo ikke, så vi må handle relativt raskt, sier Bjønness.

– Mulig å få til

Men så var det de pengene, da.

– Vi har ingen feit bankkonto, så vi trenger hjelp for å få dette til, sier styrelederen.

Terje Liverød sier at alt er mulig.

– Vi fikk hentet Mathias Almeyda til Lyn. Det viser at det også er mulig å få Diego Forlan til Sandefjord, sier Liverød.

38-årige Forlan har blant annet spilt for Manchester United, Villarreal, Athletico Madrid og Inter. Nå sist har han spilt for Mumbai City i India.

– Jeg har aldri vært borti en mer profesjonell spiller. Diego sier at han bare trenger å spille fotball et par uker, så er han der, sier Liverød.