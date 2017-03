Dette tror topptrenerne om årets Molde-sesong

OSLO: Rosenborg, Odd, Strømsgodset, Brann og Vålerenga. Det er lagene mange mener Molde må kjempe med i toppen av tabellen sesongen 2017. Alle lag har foretatt sine justeringer i vintervinduet, og virker klare for seriestart.

På Avspark 2017 var samtlige trenere tilstede, og Rbnett tok en prat med trenerne i de respektive klubbene. De ga en vurdering på Moldes skrekkresultat i helgens kamp mot Aalesund og de ble bedt om å se i spåkulen.

Lars Arne Nilsen (hovedtrener, Brann)

Brann overrasket alle sesongen 2016. De tok en knallsterk andreplass, og var et vanskelig lag å slå. En solid prestasjon av laget til taktikeren fra Sotra. Nilsen er selv klar for å overraske igjen og tror på en god sesong for bergenserne.

– Hva er dine tanker rundt resultatet i kampen mellom Aalesund og Molde sist lørdag?

– Det betyr ingenting. Tvert imot. Det er godt med en vekker før seriestart.

– Hva er dine tanker om sesongen til Molde?

– De blir blant de fem beste, er Nilsens forsiktige spådom.

Kåre Ingebrigtsen (hovedtrener, Rosenborg)

Rosenborg hadde en historisk sesong hvor de forsvarte sin «double». Ingebrigtsens menn tok gull i eliteserien med god margin. Mange av de andre favorittene falt av tidlig, og nå håper Rosenborg-treneren på tøffere konkurranse denne sesongen.

– Hva er dine tanker rundt resultatet i kampen mellom Aalesund og Molde sist lørdag?

– Generalprøve er noe herk. Så mye rart som skjer. Det var et bra resultat for Aalesund, og de kan ta med seg masse positivt.

– Hva er dine tanker om sesongen til Molde?

– Jeg håper og tror de blir med å kjempe der oppe, og kommer tilbake til der de hører hjemme. Spørsmålet rundt Molde er om de er stabile nok. Ole bygger et lag, og de ble bedre utover høsten.

– Du ønsker Molde tilbake i toppen?

– Ja, det er bra for oss og Molde. Molde har europacup-erfaring. Vi må få opp andre lag også, slik at vi jevnt kan ha en til tre lag i Europa.

Tor Ole Skullerud (hovedtrener, Strømsgodset)

«Toro» Skullerud hadde stor suksess som MFK-trener i 2014, før han ble sparket etter nedturen i 2015. Nå skal han ta fatt på sin første fulle sesong som Godset-trener. Selv har han liten tro på medalje til klubben fra Drammen.

– Hva er dine tanker rundt resultatet i kampen mellom Aalesund og Molde sist lørdag?

– Nei, det har jeg ingen tanker om, svarer Skullerud kort.

– Hva er dine tanker om sesongen til Molde?

– Det blir nok bedre enn i fjor. Jeg tror Molde blir en av de tre der oppe, sammen med Odd og Rosenborg.

Dag-Eilev Fagermo (hovedtrener, Odd)

Odd har kjempet i toppen i flere sesonger, og de forventer å være der igjen. Fagermo tror derimot at flere klubber kan være med og gi Rosenborg tøff konkurranse i år.

– Hva er dine tanker rundt resultatet i kampen mellom Aalesund og Molde sist lørdag?

– Vi tapte selv 4-3 for Start. Det betyr ingenting. Jeg tror det gir ekstra motivasjon til spillerne.

– Hva er dine tanker om sesongen til Molde?

– De blir en av topp tre. Rosenborg tar gull, men vi, Brann, Strømsgodset og Vålerenga skal være med og kjempe i toppen med Molde.

Ronny Deila (hovedtrener, Vålerenga)

Sist Deila gjestet Molde, så ble hans Celtic knust 3-1. Nå er gulltreneren til Strømsgodset tilbake i eliteserien og skal sørge for at Vålerenga får et sportslig løft i en sesong med nytt stadion.

– Hva er dine tanker rundt resultatet i kampen mellom Aalesund og Molde sist lørdag?

– Det var et stort resultat, men det skjedde mye rart i helgen. Så det er for tidlig å si noe om. Molde har litt å gå på, og det er nå det smeller.

– Hva er dine tanker om sesongen til Molde?

– Molde er bedre enn de har vært. Mark Dempsey og Ole Gunnar Solskjær er dynamitt. De kommer til å bli bedre og kjempe om medalje. Det er viktig at vi får trønderne ned på jorda igjen. De skal ikke få noe gratis av oss. Vi skal være oppe og slåss, slår Deila fast.