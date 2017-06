Dette er Moldes nye målvakt

MOLDE (Rbnett): Fredag offentliggjorde Molde FK at de har signert 21-åringen Mathias Eriksen Ranmark. Målvakten kommer fra 3. divisjonsklubben Oppsal, og blir Molde-spiller ut 2018-sesongen.

Molde har jaktet en norsk målvakt helt siden Ethan Horvath forlot klubben til fordel for Club Brugge etter fjorårssesongen. MFK mislyktes i keeperjakten i vinter, til tross for forsøk på både Start-keeper Håkon Opdal og Ranheims sisteskanse Even Barli.

Tidligere i vinter var han med på Branns treningsleir, hvor han blant annet fikk prøve seg i en treningskamp mot Las Palmas.

Spilleklar 20. juli

Keepertrener i Molde FK, Per Magne Misund, sier følgende i en pressemelding:

– Mathias er en meget god keeper, med et stort potensiale til å utvikle seg videre i konkurranse med våre øvrige keepere. Han har stått bra i kamper i andre og tredjedivisjonen. Mathias har gode fysiske forutsetninger til å bli en toppkeeper, som vi i felleskap vil utvikle videre til en mulig fremtidig førstelagskeeper, sier Misund.

Ranmark vil være spilleklar for Molde når det norske overgangsvinduet åpner 20. juli.