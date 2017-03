Dette er Bendtner-skandalene: – Problemet er at det alltid er en pianobar rundt hjørnet

Overgangen slo ned med et smell mandag. Avisen BTs sportsredaktør Morten Crone Sejersbøl skriver dette:

– Et potensielt scoop for Rosenborg hvis de gode intensjoner holder. For på sitt høyeste nivå skal han være for god for norsk fotball. En potensiell katatrofe hvis han føler seg for stor for lange vinterpauser, små fotballstadioner og dras mot pianobarer. Begge deler er fullt mulig.

– Den Nicklas Bendtner som i Parken dempet ballen på brystet og fluktet den videre i mål mot Portugal, er naturligvis for god for den norske eliteserien. Akkurat som den Bendtner som beltepisket en taxi på Nørrebro og kjøre beruset (1,75 i promille) mot kjøreretningen, er for liten til profesjonell fotball selv i Europas 25. beste liga.

– Nicklas Bendtner er på mange områder et godt selskap. Han kan virkelig sjarmere sine omgivelser. Men vi har hørt det for mange ganger, at nå skal ting bli bedre, til å tro det. Problemet er at det alltid er en flyplass eller en pianobar like rundt hjørnet. Også i Trondheim, fortsetter Crone.

Ekstra Bladets fotballekspert Stig Tøfting mener at Bendtners valg er profft, og at det viser at han fortsatt er sulten på en tilværelse i fotballen.

– Jeg synes at det er et godt skifte for Bendtner og et sterkt valg. Endelig viser han litt realisme i sitt klubbvalg, og timingen viser også at han vil ha karrieren på rett kjøl. Ellers kunne han sittet på benken i Nottingham fram til sommeren, sier Stig Tøfting.

Han mener at Bendtner var nødt til å restarte karrieren etter bare 17 kamper og to mål for Nottingham Forest.

– Det hadde gått feil i Nottingham. Ja, ligaen er bedre enn hvor han kommer fra, men klubben er det ikke. Rosenborg er ikke en klubb som man bare skifter til hvis man ikke har evne eller vilje. Jeg tror at deres system, hvor han skal erstatte Christian Gytkjær, passer perfekt til ham, sier Tøfting.

Bråk

Bendtner har en lang CV med utenomsportslige hendelser opp gjennom årene – blant annet råkjøring med bil, promillekjøring, voldstrusler og hærverk.

Listen over Nicklas Bendtners uroligheter er lang. Han har flere ganger vært innblandet i hendelser som har ført han i politiets søkelys. Han har også blitt utestengt fra landslaget flere ganger, og fått flere straffer fra klubbene han har spilt i. Men i britiske medier står det at Nottingham Forest ikke har opplevd trøbbel med spilleren siden han kom til klubben.

Mai 2012: Fikk ifølge avisen Sunderland Echo en bot på 55 000 kroner etter et trafikkforseelses-hat trick. Han ble stoppet uten førerkort, hadde ikke rett forsikring og kjørte en uregistrert bil.

Ble arrestert av britisk politi sammen med en lagkamerat i Sunderland for hærverk mot minst tre biler. Saken ble senere henlagt. November 2011: Bendtner ble politianmeldt for vold mot en gjest på et hotell i Helsingør etter en vennskapskamp mot Sverige. Saken ble henlagt av politiet.

Kjørte av veien og krasjet sin Aston Martin. Mai 2009: Ble bøtelagt av Arsenal etter at han ble kastet ut av en nattklubb klokken fire på natten etter et Champions League-tap. Bilder Daily Mail publiserte viser stjernen med buksene halvveis nede på knærne mens han blir geleidet ut av en vakt.

– Fantastisk signering

Rosenborg har hentet en mulig toppscorer i eliteserien, men også en mann det skal en del til for å holde styr på utenfor banen.

– En fantastisk signering for oss og for norsk fotball. At en sånn profil kommer til Rosenborg og eliteserien må vi være stolt av, sier trener Kåre Ingebrigtsen til rbk.no om overgangen.

– Jeg er (foreløpig) ikke ekspert på norsk fotball, men jeg vet at Rosenborg er selve symbolet på en stabil klubb, en klubb som får det beste ut av sine spillere. Den type stabilitet har jeg savnet siden jeg dro fra Arsenal, og nå får vi se hva det kan føre med seg å oppleve den type stabilitet igjen. Jeg vil kun love én ting: Jeg er fortsatt sulten på fotball og på å score mål, skriver Bendtner på sin Instagram-konto.

Adresseavisen/NTB