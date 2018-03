Derfor vurderer Solskjær to endringer på laget

fotball

MOLDE: Likevel vurderer Ole Gunnar Solskjær å bytte en eller to spillere som startet i åpningskampen mot Sandefjord.

– Alle leverte og jeg har sjelden hatt så vanskelig for å sette noen ut av laget. Kanskje blir det én eller to endringer, kanskje stiller vi det samme laget. Dersom vi bytter noen, har det uansett ikke noe med prestasjonene mot Sandefjord å gjøre. Samtlige spilte bra nok til å beholde plassen sin på laget, sier Solskjær.

Isak Ssewankambo er på vei til Malmö og Leo Østigård er på lån i Viking. Samtidig har Molde fått tilbake fire spillere som ikke var tilgjengelige sist helg. Stian Gregersen, Ruben Gabrielsen, Ibrahima Wadji og Etzaz Hussain har meldt seg på i kampen om spilletid.

Håland aktuell fra start

– Erling (Håland) har også trent fullt hele uka. Det er ingen hemmelighet at han er én av de spillerne jeg vurderer å bruke mot Haugesund. Vi får se om det blir fra start eller som innbytter, sier Solskjær.

Han understreker at han alltid har mer enn én tanke i hodet når han skal sette sammen et lag. Det handler også om mer enn å tilpasse seg motstanderens styrker og svakheter.

– Jeg tenker ikke bare 18. mars i laguttaket. 15. april eller 16. mai er like viktig. Vi må planlegge hvilke spillere som skal bidra mest i ulike perioder utover sesongen. Hvis vi skal henge med i serien og cupen og i tillegg gå gjennom en kvalifisering til Europa League, kommer vi til å trenge alle spillerne våre. Det blir viktig å passe på at de som passer best til de ulike kampene er disponible til rett tid, sier Ole Gunnar Solskjær.

Vanskelig bortekamp

Molde møter Haugesund på bortebane søndag klokka 18. Det har ofte vært en vrien nøtt å knekke for Molde.

-Dette er en av de vanskeligste bortekampene, dessuten skal vi sannsynligvis ikke spille på den grønneste og fineste gressbana i Norge. De vant også åpningskampen, så det er to lag med selvtillit som møtes. Vi må uansett forsvare oss godt mot et fysisk Haugesund-lag og kontre på dem med stor fart, slik vi gjorde i cupkampen i fjor, sier Solskjær.

Da vant Molde 2–0. Bortekampen i serien endte 0–0.