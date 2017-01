Derfor tror han Nederland er perfekt for Martin Ødegaard

– Det blir veldig artig, sier Sørloth foran derbymatchen i Heerenveen.

Sammen med Ruben Yttergård Jenssen spiller han for Groningen. De skal ta den halvtimes lange turen til Heerenveen for å møte laget til Martin Ødegaard og Morten Thorsby.

– Heerenveen er favoritter. De har vært veldig gode denne sesongen og ligger på 4. plass, sier Sørloth. Hans eget Groningen ligger litt under midten av tabellen.

Den tidligere Rosenborg- og Bodø/Glimt-spilleren har nå vært i nederlandsk fotball i ett år. Og han er glad for at Martin Ødegaard valgte den nederlandske Æresdivisjonen da han skulle leies ut fra Real Madrid.

– Jeg tror at nederlandsk fotball kan passe Martin veldig godt, og at det var et riktig valg. Spillet foregår langs bakken, og lagene er offensive i tankegangen. Heerenveen har mange gode spillere, sier den 21 år gamle spissen.

Angrer ikke

Selv fikk han en litt røff start i Nederland.

– Man går litt alene den første tiden. Det har selvsagt vært tøffe perioder, men jeg har lært meg veldig mye og angrer ikke på klubbvalget, sier Sørloth.

De siste kampene har han startet for Groningen, og Sørloth har fått beskjed om at han også spiller søndagens kamp.

– Jeg har lært en del om hva man skal gjøre for å få sjansen, og det å gripe sjansen når man får den. Jeg har ikke fått noe gratis, men gjorde noen gode innhopp og har kjempet meg inn i startelleveren, sier han.

Kompis med Thorsby

I og med at det er så kort avstand mellom Groningen og Heerenveen, har han mye kontakt med Heerenveens Morten Thorsby. Sørloth regner også med at han kommer til å henge en del med Martin Ødegaard fremover, når 18-åringen har fått installert seg i sin nye by.

– Jeg og Thorsby er gode kompiser som tilbringer en del tid sammen. Men nå møtes vi på søndag, og da er vi ikke kompiser, sier Sørloth og smiler.

Martin Ødegaard ble presentert som Heerenveen-spiller 10. januar. Fire dager senere fikk han spille de siste minuttene i 2–0-seieren over Den Haag.

Så ble det en halvtimes innhopp i det sure 3–4-tapet mot PSV, før han fikk sin første kamp fra start i cupkvartfinalen mot Alkmaar onsdag (0–1-tap). Søndag håper han å få starte sin første kamp i Æresdivisjonen.

12.30: SC Heerenveen - FC Gronningen