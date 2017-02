Derfor er rivaloppgjøret avlyst: – Det hadde blitt en tullekamp

Førstkommende lørdag skulle Kristiansund BK etter planen gjeste Aker stadion for å spille treningskamp mot Molde. Tirsdag ble det imidlertid klart at kampen avlyses på grunn av lagenes møte i første runde av årets eliteserie.

– Trenerne i MFK og KBK har kommet til enighet om at treningskampen førstkommende lørdag ikke vil bli spilt. Dette er på bakgrunn av at lagene skal møtes til eliteseriestart 1. april, sier Per Lianes i Molde Fotballklubb til Rbnett.

– Tullekamp

Til Tidens Krav forteller KBK-trener Christian Michelsen at han mener kampen mistet verdi da det ble klart at lagene skulle serieåpne mot hverandre.

– Det hadde blitt en tullekamp. Det er ingen tjent med, sier Michelsen til tk.no.

– Ingen av lagene ville ha øvd på det vi skal gjøre i serien hvis vi hadde spilt lørdag. Da er det bedre at kampen ikke blir spilt, sier han videre til avisa.

Molde møter for øvrig Tromsø til den siste treningskampen på Aker stadion før sesongstart.

