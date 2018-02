Derfor er fotballtoppenes endringer svært dårlig nytt for Rosenborg og norsk fotball

fotball

De kalte det «Mirakelet på Mestalla».

To uker tidligere hadde Rosenborg slått den spanske storklubben Valencia hjemme på Lerkendal. At de skulle gjenta bedriften også på bortebane, var nærmest utenkelig.

Men det var akkurat det som skjedde. Steffen Iversen scoret én gang, og Valencia var rystet. Så scoret han igjen, og Valencia var senket.

Denne novemberkvelden i 2007 føyde seg inn i rekken av store Rosenborg-øyeblikk i Champions League.

Men siden den høsten har ikke Rosenborg vært kvalifisert for Europas gjeveste klubbturnering.

Og nåløyet blir stadig trangere.

Champions League-formatet endres

Tirsdag ble endringer av Champions League-formatet offisielt bekreftet av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Endringene er dårlig nytt for Rosenborg og norsk fotball.

Kort fortalt får de største ligaene flere sikre plasser i turneringen. Det betyr at de mindre ligaene får færre plasser å kjempe om.

Sagt mer konkret: Serievinner Rosenborg vil være en av 34 klubber som konkurrerer om fire plasser til neste sesongs Champions League. For å nå gruppespillet må de gjennom fire kvalifiseringsrunder.

RBK-leder: – Det er trist

I perioden rundt årtusenskiftet var det en forventning om at Rosenborg skulle være med i Champions League hvert år. Nå er det lett å føle motløshet.

– Det blir verre å komme seg videre. Det er ikke sånn at vi regner med å komme til Champions League hvert år, men nå vil vi omtrent ikke ha en mulighet lenger. Det blir nå pengene som rår. Det er trist, sier styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng til NTB.

Det er et lignende budskap som Rune Bratseth fremførte i et intervju med Aftenposten i fjor.

Da poengterte han at avstanden opp til de store ligaene øker, og han spådde at skandinavisk deltagelse i Champions League blir unntakene i årene fremover.

– Det å kunne bli med i en sånn turnering og ha noen som helst sjanse til å irritere de store, blir verre og verre, sa den tidligere landslagskapteinen.

Fotball-Europa preges av økende klasseskille og maktkamper. Fikk du med deg denne grundige artikkelen?

Klasseskillet øker i Fotball-Europa

At det er klasseskiller i fotballen, er ikke en ny trend. Det som imidlertid er nytt, er hvor raskt klasseskillet øker.

Den engelske giganten Manchester United var forrige sesongs mest lukrative klubb med en inntekt på over 6,5 milliarder kroner. Samtidig hadde Rosenborg i 2017 en rekordomsetning på 280 millioner kroner.

Hvordan skal Rosenborg nærme seg de store klubbene når den økonomiske avstanden øker for hvert år?

UEFA-president Aleksander Ceferin har brukt mye tid på å snakke om at de økonomiske forskjellene må reduseres. Samtidig opplever UEFA et enormt press fra de største og mektigste klubbene, som gjerne vil bli enda større og enda mektigere.

Solbakken er bekymret

Endringen av Champions League-formatet gjør at de fire best rangerte nasjonene vil være sikret fire plasser i Champions League. I dag er dette Spania, Tyskland, England og Italia. Det betyr at disse landene er garantert totalt 16 plasser mot dagens 11.

Klubbgigantene forsøkte også å få gjennom enda mer radikale endringer, som friplasser Champions League basert på «historisk suksess». Trolig vil slike forslag komme opp igjen på bordet før neste rettighetsperiode – i 2021.

Utviklingen rammer ikke bare Rosenborg og norsk fotball. Også FC København vil merke endringene.

Overfor VG uttrykker trener Ståle Solbakken bekymring.

– Det er ikke gøy å vite at absolutt alt allerede skal klaffe for at vi skal lykkes, mens nåløyet bare blir mindre og mindre, sier han.