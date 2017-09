Klopp etter denne stygge episoden: - Ikke rødt kort

fotball

Manchester City-Liverpool 5–0

Sergio Agüero og Gabriel Jesus serverte søramerikansk samba i møte med Liverpool.

De to herjet med Liverpool som fikk det tøft med én spiller mindre i nesten en time.

Begge lag fikk vist frem sin offensive slagkraft innledningsvis. City med alle sine stjerner, og den søramerikanske duoen Gabriel Jesus og Sergio Agüero på topp. Liverpool med trioen Roberto Firmino, Sadio Mané og Mohamed Salah helt der fremme.

Det skulle gå 24 minutter før dramatikken startet.

Omdiskutert utvisning

Først sendte hovmester Kevin De Bruyne lagkompis Aguero gjennom med en lekker pasning. Argentineren rundet Liverpool-keeper Simon Mignolet enkelt og trillet ballen inn i det tomme buret.

Drøyt ti minutter senere jaget Sadio Mané en lang ball på vei mot hjemmelagets sekstenmeter. Ut kom City-keeper Ederson. Og på rundt 20 meter dundret de to i hverandre. Mané, fullt fokusert på ballen, kom inn i duellen med strak og høyt hevet fot, som så ut til å treffe Citys keeper i hodet.

Rubbish decision to send off Mané. Rubbish. — Gary Lineker (@GaryLineker) September 9, 2017

Red card for me - good decision Jon Moss — Philip Neville (@fizzer18) September 9, 2017

Clattenburg har meldt mye rart i de TV2 sendingene. Nå også. pic.twitter.com/Cf8h2Y7UK2 — morten langli (@skolemorten) September 9, 2017

Ederson gikk ned, ble liggende i flere minutter før han ble fraktet ut på båre. Ikke scener man ønsker å se på en fotballbane.

Dommer John Moss var ikke i tvil, og sendte Mané ut med direkte rødt kort. En avgjørelse som fikk det til å koke blant både eksperter og supportere.

– Jeg synes ikke det er rødt kort. Sadio så ikke keeperen. Han var uheldig, det var et uhell. Keeperen kommer ut, og man går jo etter ballen. Jeg håper folk tar det for hva det er, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

- Jeg håper ikke skaden er alvorlig. Sadio er lei seg. Han tar dette tungt, fortsetter Klopp.

– En riktig avgjørelse av dommer John Moss, kommenterte TV 2-ekspert og mangeårig Premier League-spiller, Brede Hangeland.

– Det var ikke rødt kort. Beklager, John Moss, men der ødela du kampen, uttalte Sky Sports-ekspert Gary Neville, som har en mannsalder bak seg som høyreback i Manchester United.

– Tull og tøys, mente tidligere England-spiss Gary Lineker.

Kevin De Bruyne sier til Sky Sports at det måtte bli et rødt kort på Mané.

– Det var nok ikke med overlegg, men når man ser hvordan det gikk med Ederson, så er det vel vanlig å gi rødt kort. Hadde han ikke blitt skadet hadde han kanskje fått gult, sier midtbanespilleren.

– Etter utvisningen spilte vi smart. Og så fikk vi noen mål, og da gikk det greit, fortsetter De Bruyne.

Guardiola var mest opptatt av selve kampen etter å ha innkassert tre sterke poeng på hjemmebane.

- Vi fikk det lettere med én spiller mer. De (Liverpool, red.anm.) fikk det ikke til og vi kunne spille som vi ønsket. Men kampen var åpen frem til utvisningen, sier han til Sky Sports. Ifølge Citys lege skal ingenting være brukket hos sisteskansen.

Målkalas

Etter utvisningen var hjemmelaget nådeløse med Liverpool.

Gabriel Jesus ville være med på festen. Langt inne i de åtte tilleggsminuttene doblet han ledelsen til 2-0 da Innlegget fra De Bruyne landet på pannebrasken til brasilianeren.

Liverpool og Klopp hadde nok en plan da de kom på banen etter pause. Salah ble ofret og Alex Oxlade-Chamberlain fikk sin debut etter overgangen fra Arsenal.

Men hjemmelaget drepte all spenning da Aguero ble spilt fri åtte minutter etter hvilen. Alene med Mignolet rullet han uselvisk ballen til sin spisskollega Jesus. Han satte ballen i mål og kunne juble for sitt andre for dagen og 3–0-ledelse til de lyseblå.

Liverpool-manageren innså hvor det bar, og valgte å spare flere av sine beste spillere utover i omgangen.

Onsdag venter nemlig Sevilla i Champions League på Anfield.

City fortsatte å rulle opp angrep etter angrep mot et Liverpool-lag som lå tilbake med så å si alle utespillerne. Merseysidelaget hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Med et snaut kvarter igjen på klokken kom nummer fire for hjemmelaget. Innbytter Leroy Sané dro til på direkten da Benjamin Mendys innlegg havnet der det skulle.

Samme mann plantet ballen i krysset på overtid og fastsatte sluttresultatet til 5–0. Han fikk ballen, vendte, siktet og prikket ballen lekkert i mål.

Da var Liverpool-supporterne allerede på vei hjem. Mens Pep Guardiola applauderte på benken.

Dette var Jürgen Klopps største tap som Liverpool-manager.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Kjetil Rekdal tar et kraftig oppgjør med utviklingen i norsk fotball: