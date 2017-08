«Denne overgangen hadde TIL ikke råd å glippe»

Da iTromsø onsdag kveld brakte nyheten om at Mushaga Bakenga er TIL-spiller ut året, var det mange som trakk et lettelsens sukk.

Riktignok var den russiske midtbanespilleren Shamil Gasanov kommet inn portene dagen før via et russisk agentnettverk. I motsetning til Bakenga er denne en ren gambling da TIL ikke har sett spilleren live, og må stole hovedsakelig på Gasanovs agent.

Livet nederst på tabellen etter 18 av 30 serierunder er hardt, og derfor var noe mer nødt til å skje så klubbledelsen ikke skulle framstå handlingslammet ut med nok en tøff høst foran seg.

TIL er ikke en klubb som verken med økonomi eller status kan trekke til seg de største norske stjernene, og det er antagelig en god del grunner til at større norske klubber har valgt å la muligheten til å hente den 25 år gamle spissen passere.

Like fullt er dette noe av det bedre TIL kan få, og jeg lar meg imponere av hvordan hovedtrener Simo Valakari har håndtert denne situasjonen. Der andre i klubben drev med tåkeprat sa Valakari som sant var forrige fredag. TIL var interessert i Mushaga Bakenga, og ville prøve å få noe til.

Jeg er ikke overrasket over at en lang samtale mellom Valakari og Bakenga var det som til slutt overtalte sistnevnte.

Overgangen forteller også noe annet. TIL stoler ikke på at Slobodan Vuk skal levere varene utover høsten.

Vinterens storsignering, som kostet over to millioner av Trond Mohns penger i overgang og lønn i 2017, har til nå ikke vist noe som helst som tilsier at han fortjener tillit.

Null mål i Eliteserien borger ikke for troverdighet, og det skal mye til for at Bakenga benkes når han først er kommet til klubben.

Den eneste jeg tror kan konkurrere ut trønderen er langtidsskadde Runar Espejord – vel å merke om han kommer tilbake i form denne høsten.

Dermed har TIL nå en importspiss som ikke er et førstevalg, og med to og et halvt år igjen av en kontrakt er blant de høyest gasjerte i klubben. En spiss som på klubbens hjemmeside i januar ble lansert som toppscorer i Eliteserien. Den neste Lange eller Årst.

Vuk blir naturlig nok heller ikke bedre av å bli benket. Jeg er spent på hvor lenge sloveneren blir værende i klubben om han ikke overrasker alle, og leverer det som er forventet denne høsten.

Å si at TIL nå må ta trepoengere utover er en selvfølgelighet for fortsatt eliteseriespill. Trolig må TIL vinne sju av de tolv gjenstående kampene for å havne på sikker plass.

Med Bakenga, en angrepsspiller med tidligere bevist målteft i Norge, på plass, er forutsetningene litt bedre for å lykkes.

Naturlige målscorere og Tromsø henger sammen som erteris. Her har vi en 25 år gammel trønder som på bare 12 kamper kan skape seg heltestatus i Nordens Paris.

Søndag kveld starter første episode.