Denne mannen herjet med Rosenborg da Byåsen overrasket stort

fotball

ROSENBORG - BYÅSEN 2–3 (1–2)

ABRAHALLEN:

Mange hadde store forventninger til Rosenborgs nysigneringer, da alle skulle få sin debut mot Byåsen i Abrahallen onsdag. Men alt publikum fikk se, var et Rosenborg som var mentalt på ferie, og et Byåsen-lag som utnyttet mulighetene sine.

Senket av eks-RBK-junior

Den tidligere RBK-junioren og nåværende Byåsen-spilleren, Robin Bjørnholm-Jatta, ble tungen på vektskålen i en svært sjansefattig kamp, hvor to av målene kom på dødball og slett forsvarsspill.

Med seks uker igjen til seriestart i Eliteserien har Rosenborg med andre ord en lang vei å gå.

Det var et kruttsterkt mannskap Kåre Ingebrigtsen hadde til disposisjon da Byåsen kom på besøk i Abrahallen. Til forskjell fra den første treningskampen i vinter mot Kolstad, var det ikke en eneste juniorspiller å se i den 21 mann store RBK-troppen onsdag.

Slik startet lagene RBK: Østbø Hedenstad - Serbecic - Rasmussen - Amundsen Jensen - Ogbu - M. Konradsen Levi - Søderlund - Adegbenro Byåsen: Hovdevik Simonsen - Følstad - Langørgen - Andreassen Halgunset - Valderhaug - Berbatovci Risan - Obiech - Bjørnholm-Jatta

Samuel i stolpen

For mange var dette en mer interessant kamp enn da Rosenborg nedsablet Kolstad 4–1 for drøye to uker siden. Siden den gang har Kåre Ingebrigtsens menn lagt bak seg en to uker lang treningsleir på Gran Canaria, samtidig som at de har fått inn flere nye signeringer.

Men det var ingen av de nye fjesene som skapte kampens første sjanse. Jonathan Levi fant Samuel Adegbenro på bakerste stolpe før to minutter var spilt, men fjorårets Europa-helt bredsidet kulla rett i treverket og ut.

Byåsen viste likevel innledningsvis at de har kommet godt i gang med sesongoppkjøringen. Tredjedivisjonslaget holdt et noenlunde høyt press som gjorde at RBK slet med å spille seg til sjanser mot etablert forsvar.

Jensen-show

Jonathan Levis cornere fra venstresiden kunne imidlertid ha gitt Søderlund-scoring før det var spilt et kvarter, men ballen skled så vidt av lysluggens pannebrask.

Så var det klart for Mike Jensen-show.

Kapteinen sto frem da han fikk skyte upresset fra 20 meter. Med venstrefoten banket han kula rett i krysset, og den gamle RBK juniorkeeperen Alexander Hovdevik var sjanseløs.

Det neste kvarteret var preget av at Rosenborg hadde svært mye ball, men skapte ingen sjanser. Så utnyttet Byåsen en grov feil av Jacob Rasmussen.

Byåsen klarte å holde trykket oppe etter et angrep, og når det kom et innlegg fra dypet, skulle den unge dansken bare stusse ballen inn til Arild Østbø. Men Byåsen-spissen Agwa Obiech sto i veien, og han utnyttet muligheten på best mulig vis.

Obiech tok ned ballen og plasserte kula enkelt ned i hjørnet bak en utspilt Arild Østbø.

Byåsen snudde kampen

Men Byåsen fortsatte å utnytte mulighetene sine. Kun fem minutter etter utligningen, ekspederte Robin Bjørnholm-Jatta inn et hjørnespark via Alexander Søderlund og sendte Byåsen i ledelsen. Bjørnholm-Jatta har en fortid fra Rosenborgs juniorakademi, og har de to siste årene spilt collegefotball i USA.

Dermed sto det 1–2 til Byåsen etter en omgang hvor Rosenborg ikke klarte å sette noe form for press på tredjedivisjonslaget fra vestkanten. I pausen gjorde Kåre Ingebrigtsen som ventet svært mange bytter. De eneste som var igjen på banen da lagene kom ut etter pause var Mike Jensen, Morten Konradsen og Samuel Adegbenro.

Bendtner inn, Søderlund ut

Inn kom sterke navn som André Hansen, Marius Lundemo, Tore Reginiussen og Nicklas Bendtner, men det var lite som tydet på at andreomgangen kom til å bli bedre for Kåre Ingebrigtsens menn.

For Robin Bjørnholm-Jatta hadde virkelig stilt inn siktet i Abrahallen onsdag. Fem minutter etter hvilen startet 24-åringen en kontring og spilte frem til høyreback Magne Simonsen. Moldenseren spilte tilbake til Bjørnholm-Jatta som avsluttet frekt på første berøring fra skrått hold, og avslutningen gikk over André Hansen og i mål.

Det tok med andre ord kun fem minutter før stopperparet Tore Reginussen og Marius Lundemo slapp inn sitt første baklensmål sammen. Og det begynte å bli flaut for Rosenborg som så ut til å være mentalt på ferie.

Skade og formasjonsbytte

Vondt ble til verre da Morten Konradsen måtte gå av banen med skade midtveis i andreomgangen. Det førte til et formasjonsbytte til 3–4–3 med Bendtner alene på topp, men det tok lang tid før Rosenborg hadde sin første sjanse i andreomgangen.

Med ti minutter igjen på klokka la Jonathan Levi inn på bakerste stolpe til Pål André Helland som avsluttet like over nærmeste kryss på volley.

Og så, endelig for Rosenborg satt reduseringen. Jonathan Levi gjorde alt selv da han vendte opp i Byåsens sekstenmeter og plasserte kula nydelig i lengste kryss. Keeper Hovdevik var totalt sjanseløs.

Etter Levis perlescoring var det naturlig nok spill mot ett mål de siste minuttene, men Rosenborg klarte ikke å hale i land noe som helst på slutten.

Dermed tok Byåsen årets hittil største skalp i norsk fotball, og overrasket alle.