Denne desperate manøveren skapte sinne, men kommentatoren måtte bare le

Pau Morer Vicente (21) scoret målet da Sandefjord tok et viktig bortepoeng mot Tromsø på Alfheim søndag. Men spanjolen fikk kanskje enda mer oppmerksomhet for det som skjedde i det 53. spilleminuttet.

Tromsø kontret, og Thomas Lehne Olsen stormet fremover på gressmatten. Det ville ikke Pau Morer ha noe av. Spanjolen tok tak i drakten til Lehne Olsen, og nektet å slippe taket.

TV-bildene viste at Morer holdt tak i drakten i tre sekunder – men det virket som en liten evighet.

Manøveren ble møtt med kraftig pipekonsert fra Alfheim-publikumet.

Snakket om rødt kort

Da situasjonen oppsto, måtte Eurosport-kommentator Jørn Sundby bare le av det hele.

– Oioioi, Pau Morer. Da blir det bråk. Det er minst et gult kort, spørsmålet er om det er så usportslig at dommer kan dra opp det direkte røde kortet. Det er en «professional foul deluxe», sa Sundby.

Dommer Kai E. Steen blåste naturligvis frispark. Lehne Olsen ble veldig irritert og konfronterte Morer. Det endte med at begge spillere fikk gule kort. Etter situasjonen var det dessuten mange flere spillere som hisset seg opp, og dommeren måtte roe ned tumultene.

Det mente Morer var riktig.

– Det er et helt klart gult kort, men ikke noe mer. Jeg mistet ballen høyt i banen, de fikk muligheten til å kontre, og jeg måtte bare stoppe ham, sier Morer til Sandefjords Blad .

– Og du slapp ikke taket?

– Nei, han falt jo ikke. Han bare fortsatte å løpe, så da måtte jeg jo holde ham fast.

Får støtte fra treneren

Spanjolen legger til at han ikke bryr seg om reaksjonene fra illsinte Tromsø-supportere. Morer får dessuten støtte av Sandefjord-trener Lars Bohinen.

– Synes du det er riktig av Pau å gjøre det?

– Ja, det synes jeg. Hvis han sparker ham ned er det noe annet. Men at han tar et gult kort for laget der, det har jeg ingen problemer med.

Morer scoret altså Sandefjords mål. Den nettkjenningen kom allerede etter 35 sekunder.

Tromsø utlignet ved Aron Sigurdarson etter 32 minutter. Dermed ble det poengdeling. Sandefjord er nå nummer 9 på Eliteserie-tabellen, mens Tromsø stadig er nest sist.