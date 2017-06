Denne KFUM-scoringen fikk Solskjær til å smile: - Fortjener å gå videre etter slike mål

Molde er videre til cupens 4. runde. Men møtet med KFUM fra 2. divisjon ble ingen transportetappe for cupmesterne fra 2014.

– Vi tok oss videre, og det var jo det vi kom hit for. Men det var en litt ekkel kamp å spille. For vi møtte et godt fotballag med mange gode, individuelle spillere. Men vi fikk en veldig god start på 2. omgang. Vi skapte mange sjanser, og fortjente vel sånn sett å gå videre, oppsummerer Ole Gunnar Solskjær kampen overfor Aftenposten.

KFUM tok ledelsen på vakkert vis da Stian Sortevik, med erfaring fra spill på øverste nivå med Stabæk, lobbet hjemmelaget i ledelsen etter 38 minutter.

Ballen dalte ned via krysset bak en totalt utspilt Andreas Linde i MFK-buret.

– En fantastisk scoring. Du fortjener jo nesten å gå videre etter slike mål alene, sier han og blunker lurt.

Fikk betalt for byttene

Etter 1–0 til pause tok Molde-treneren grep. Eirik Hestad og Fredrik Brustad kom inn ved pause, og begge snudde kampen. På hver sin måte. Hestad ved å strø om seg med pasninger, med ro og kløkt i spillet. Brustad med to mål på tre minutter.

Først løp han et innlegg fra Petter Strand i mål, før han satte kontant inn 1–2 etter oppspill fra Fredrik Aursnes.

– Det var en kalkulert risiko å ha dem på benken fra start. Men neste gang i cupen møter vi et Eliteserie-lag, så da blir det ikke noe hvile, sier Solskjær.

Solskjær hadde flere tanker i hodet samtidig i møtet med KFUM. Avansement, selvsagt. Men også å gi spilletid til flere spillere som trenger det, og forberede seg til møtet med Sarpsborg i serien søndag.

Det lugget litt for Molde tidligere i vår. I serien gikk laget fem kamper uten seier. Nå har de to strake, selvtilliten er tilbake, og treneren mener spillerne skal ha æren for det.

– Det er de som har dratt ekstra prosenter ut av seg selv. Vi har vunnet jevne kamper, gjerne på slutten, det gir selvtillit. Og så har vi et samhold og et miljø som er gledelig å se.

Aldri redd for å tape

Glad var matchvinner Fredrik Brustad også.

– Vi vant, det er det viktigste, selv om det ikke var med så mange mål, sier han.

– Vi visste vi kom til å kjøre over dem etter hvert. Og da kom sjansene også. Vi visste hva de var gode på. Men et lite sekunds uoppmerksomhet så får man baklengs. Likevel var vi aldri redde for å ryke ut. Vi fryktet ikke at vi skulle tape her, vi var sikre på å komme tilbake, sier Brustad.

27-åringen fra Oslo var også glad for å score på Ekeberg. For da kunne han også plastre et gammelt sår fra Norway Cup, som også spilles her oppe.

– Jeg har et dårlig minne herfra. Bommet på et straffespark i B-finalen en gang, sier han og smiler.

Stian Sortevik var en av banens aller beste spillere. 28-åringen hadde all mulig grunn til å være fornøyd med både egne og lagets prestasjoner. Likevel hang hodet bittelitt etter kampslutt.

– Det var gøy å få den scoringen. Men kjedelig at det bare ble en mager trøst. Vi gjorde en OK match. Men skulle gjerne vunnet. Det er litt surt når vi ikke gjør det. Vi klarte å holde et lite trykk de siste 20 minuttene, men uten å få 2–2. Molde var effektive og bedre trent, selvfølgelig, og var bedre enn oss, sier Sortevik.

Solskjær til Norway Cup

Mest populær på Ekeberg denne første kvelden i juni var Ole Gunnar Solskjær. Det tok nesten en halv time fra kampen ble blåst av til han endelig «slapp løs» fra autografjegerne og selfie-knipsende barns klør.

Solskjær tok seg tid til alle, og fikk også et gjensyn med sin tidligere elv Mats Møller Dæhli, som hadde tatt turen for å se kampen.

– Dette var en fantastisk folkefest. Jeg har vært på Norway Cup før selv og vet hvor viktig fotball er her. Og så skal jeg hit med G17-laget til Clausenengen i sommer en liten tur, sier Solskjær.

Da må han nok forberede seg på flere selfies og flere autografer.

