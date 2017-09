Den tyske TV-kommentatoren kunne ikke tro det han så: – Er dette virkelig det norske landslaget?

Tyskland-Norge 6–0

STUTTGART: Lars Lagerbäck fikk en kjærkommen opptur som norsk sjef mot Aserbajdsjan fredag. Kræsjlandingen i Stuttgart tre dager senere kunne ikke vært mer brutal.

– Det eneste positive er at vi møtte ett av verdens beste lag. Vi henger ikke med, hverken spillemessig, taktisk eller fysisk, sier Lagerbäck til TVNorge.

Lagerbäck innrømmer at han ikke hadde forutsett at Norge skulle være så underlegne.

– Vi ble skikkellig utspilt. Jeg trodde ikke det skulle bli så dårlig, sier han.

Han bemerket også at Tyskland er «ett av de verste lagene å møte i verden», og at det derfor ikke er grunn til panikk.

– Det er noe av det flaueste jeg har vært med på, sier keeper Rune Jarstein.

Overrasket kommentator

Utspilt. Avkledd. Gutter mot menn. Feige lag.

Kall det hva du vil. På Mercedes-Benz Arena var det den tyske bilprodusentens toppmodell mot en norsk skranglekasse med store motorproblemer og tom tank.

– Nordmennene er skremmende svake. Dette har svært lite med VM-kvalik å gjøre, utbrøt RTL-kommentator Marco Hagemann underveis i den første omgangen.

Han kunne rett og slett ikke tro det han så.

– Er det virkelig det norske landslaget Tyskland møter? Eller hvem er det som befinner seg i de røde draktene? spurte han.

Til slutt sto det 6–0 på måltavlen. Verre resultat har ikke et norsk landslag opplevd siden Nederland lekte seg til 9–0. I 1972.

Trofeet som skal hjem

Allerede da lagene kom ut på banen skjønte man at Norge hadde kommet til en annen fotballsfære.

Et stort banner som gikk på tvers av den ene langsiden uttrykte frimodig at tyskerne kom til å vinne, at de var på vei til å forsvare VM-tittelen sin.

En enorm tifo under viste når det skal skje, «2018». Neste år i Russland.

Ute på banen var det fire stjerner med tallene 54, 74, 90 og 14, de fire årene tyskerne til nå har gjort krav på det ikoniske trofeet.

Et stort tysk og et stort norsk flagg omkranset logoen til det tyske forbundet som fylte hele midtsirkelen sammen med bilsponsorens berømte stjerne.

Som ikke det var nok vaiet ti store tyske flagg rundt om på banen da Das Lied der Deutschen runget fra nesten 54 000 feststemte og sangglade tyskere.

Deres menn hadde vunnet de syv første kampene med 29–2 i målforskjell. Nå skulle de feie all tvil til side, sikre VM-plassene og bestille førsteklassebilletter til Moskva neste sommer.

21 minutter: 3–0!

Spillerne i hvitt og svart levde så definitivt opp til den pompøse oppladningen.

De ti første minuttene hadde de ballen nesten hele tiden, og da minuttene bikket over til tosifret i antallet straffet Meut Özil et norsk forsvar som hadde falt altfor langt tilbake.

Toni Kroos spilte ut venstre til Jonas Hector, som fant en nådeløs Arsenal-spiller foran mål. 1–0.

Nå var verdensmesterne i gang. De neste fire minuttene skapte de tre store sjanser, men måtte vente «helt» til minutt 18 før Julian Draxler doblet til 2–0.

Han og Özil holdt rett og slett lekestue inne i det norske målfeltet, og Norge hadde nesten ikke rukket å få ballen i spill igjen før Timo Werner scoret sitt første for kvelden.

Da hadde riktignok det norske laget sneket seg inn i tyskernes målgård for første gang i kampen, men 3–0 så tidlig i kampen var brutalt.

Gjort til latter

Jo Inge Berget fikk til en avslutning etter 24 minutter, men det var aldri snakk om en ordentlig målsjanser. Et norsk hjørnespark etter 35 minutter ble også notert på blokken, bare så ikke alt skulle være negativt.

Werner scoret sitt andre for kvelden da det var fem minutter igjen av omgangen, en fantastisk heading etter et enda bedre innlegg fra Thomas Müller.

To enorme sjanser på overtid ble stoppet av Rune Almenning Jarstein og Jo Inge Berget, dermed var det «bare» 4–0 til pause.

– Jeg har sjelden sett et så svakt lag, sa en lattermild Jens Lehmann, tidligere tysk storkeeper, mens lagene trakk pusten.

Hyllet den utskjelte

Det var et vakkert øyeblikk da tilskuerne flere ganger taktfast ropte navnet til dobbeltscorer Werner.

Under fredagens bortekamp mot Tsjekkia måtte han tåle å bli kalt «horesønn» av de tyske supporterne.

Han er blitt tysk fotballs hakkekylling etter at han filmet seg til et straffespark for den omstridte klubben RB Leipzig før jul i fjor. Nesten uansett hvor han spiller blir han møtt med pipekonsert, også på landslaget.

Trener Joachim Löw hadde tatt et kraftig oppgjør med supporterne etter skandalen i Praha fredag, nå omfavnet altså fansen på hans gamle hjemmebane stortalentet.

De reiste seg og klappet han av banen da han ble byttet ut.

Oppgjør med naziropene

Fint var det også å se banneret som fortalte at supporterklubben er imot vold, fremmedfiendtlighet og utestenging, men er fargerik og står sammen med Die Mannschaft.

Det var et klart og tydelig svar til de samme pøblene i den tyske supportergrupperingen som hadde ropt nazi-slagord under kampen i Praha.

Tilskuernes oppførsel var et mye omtalt tema i tyske medier i helgen.

Målfesten som fortsatte

Lagerbäck tok ut Sander Berge og flyttet Håvard Nordtveit frem som beskyttelse for det forsvaret på midtbanen. Men tyskerne fortsatte å produsere sjanser.

På den andre, etter fem minutter, headet innbytter Leon Goretzka inn 5–0.

Özil, Werner, Hummels med flere fikk sine sjanser, mens både Ole Selnæs og Jo Inge Berget faktisk kom til et par gode muligheter som kunne gitt redusering.

Det var populært blant fansen da veteranen Mario Gomez kom inn etter 66 minutter, og den gamle målkongen viste at han fortsatt kan da innlegget fra Joshua Kimmich kom 13 minutter senere.

Han stupheadet inn kveldens sjette.

På en kveld som var så bekmørk som den kunne bli for det norske laget kan man ta med seg en liten trøst:

I neste kamp er San Marino motstander. De er ikke fullt så gode som Tyskland.