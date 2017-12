Den svenske lilleputten har sjokkert i Europa: Nå møter de Arsenal

fotball

Trekningen endte slik:

Borussia Dortmund – Atalanta

Nice - Lokomotiv Moskva

FC København – Atlético Madrid

Spartak Moskva - Athletic Bilbao

AEK Athen - Dynamo Kiev

Celtic – Zenit

Napoli – RB Leipzig

Røde Stjerne – CSKA Moskva

Lyon – Villarreal

Real Sociedad – Red Bull Salzburg

Partizan - Viktoria Plzen

Steaua Bucuresti – Lazio

Ludogorets – AC Milan

Astana – Sporting CP

Östersund - Arsenal

Marseille - Braga

Det betyr altså at lille Östersund fra Sverige skal ut mot den engelske giganten Arsenal.

– Fantastisk trekning. Jeg ville gjerne ha et skikkelig storlag, sier Östersund-trener Graham Potter til egne nettsider.

– Det var det tøffeste laget vi kunne trekke, men det er veldig gøy, sier Östersund-spiller Bobo Sollander.

En fin liten detalj for Östersund: Arsene Wenger har vært trener i Arsenal lenger enn den svenske klubben har eksistert. Franskmannen tok over én måned før Östersund FK ble stiftet.

For Ståle Solbakken ble det også en tøff trekning. FC København skal møte Atlético over to oppgjør. Kristoffer Ajer og Celtic møter Rosenborgs overmenn Zenit.

