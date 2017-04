Deila etter braktapet i Molde: - Jeg kom til en bunnklubb og skal bygge den opp til en toppklubb

Molde-Vålerenga 4–0

MOLDE: Anført av Sander Svendsen og Björn Bergmann Sigurdarson herjet Molde med Vålerenga. Molde vant 4–0 – og for Vålerenga ble det en blytung hjemreise til hovedstaden.

– Gøy på landet, sånt no’ hakke vi i by’n!, sang Molde-fansen.

– Farvel bønder, svarte de rundt 30 fra Vålerenga-Klanen på motsatt tribunedel på stadion i Molde.

Så klappet de høflig for sine egne rundspilte spillere. Trener Deila ga en tommel tilbake til de tilreisende.

Så forsvant han inn i garderoben med bøyd hode. Deila kom til Vålerenga for å gjenreise hovedstadsklubben. Men tre strake tap viser at det prosjektet kommer til å ta tid.

– Jeg er kommet til en bunnklubb og jeg skal bygge den opp til å bli en toppklubb i Norge. Det skal jeg klare. Dette er ikke noe nytt for meg. Det var tøft i begynnelsen i Celtic. Og det var tøft i begynnelsen i Godset. Dette er ikke noe som tynger meg i det hele tatt. Jeg vet hvor vi skal. Og vi skal komme dit. Men å tro at en kan gjøre quick fix på ting, det har jeg sagt hele tiden: Vi skal ikke kjøpe oss til ting. Vi skal jobbe oss ut av det og bli bedre alle sammen, sier Deila.

Uten selvtillit

Han syntes synd på spillerne etter opplevelsen i Molde.

– Det var marginer, to målsjanser og 2–0. Tre målsjanser og 3–0. Det er klart at da mister du selvtilliten. Vi ble litt passive.

– Hva gjør tre strake tap med hoder og selvtillit?

– Vi må vite hvor vi er. I fjor slåss vi helt til siste kamp med å holde oss. Vi må bli bedre enn det. Og det har vi gode muligheter til å gjøre. Vi har allerede tre poeng mer enn i fjor. Jeg vet hva som bor i den gjengen. Jeg har sett de spille fantastisk fotball i vinter, så vi må komme tilbake og finne oss selv. Dette har skjedd tidligere i fotball. Vi må bli enda enklere og tydeligere.

– Hvilke grep gjør du inn mot kampen mot Sogndal søndag?

– Først og fremst må jeg få gutta til å tro på seg selv. Det blir det viktigste. I tillegg må vi være tydelige, slik at de blir tryggere i rollene. Vi må få samlet hele gjengen.

– Men hvorfor har de ikke tro på seg selv?

– Du vet like godt som meg at selvtillit er noe som kommer og går. Det kommer av prestasjoner. Og når du taper, så må du få tak i noen gode opplevelser igjen. Og det har vi ikke hatt siden vi var i Marbella. Vi hadde noen kjempekamper der nede.

– Er dette vel så mye en mental kamp nå?

– Ja, det er det. Men jeg sier det igjen: Vi skal bli bedre enn i fjor. Det laget her har ikke vært blant de seks beste på en mannsalder, i hvert fall ikke siden 2010. Vi må se hvor vi er. Det er bare gått fire kamper og det er ganske mye igjen her.

– Oppgitt og irritert

Vålerengas forsvarsspill hang ikke sammen. Molde tok ledelsen etter syv minutter. Økte til 2–0 fire minutter senere. Og da Sander Svendsen scoret sitt andre for kvelden etter 28 minutter, var det kjørt for Vålerenga.

– Er du forberedt på at spørsmålene fra omgivelsene kommer nå?

– Om hva da?

– At dere har tapt tre på rad?

– Det regner jeg med kommer uansett hvor du er hen. I fjor hadde vi 11 poeng til sommeren. Det skal vi slå. Og det skal vi jobbe opp mot.

– Hvordan preger dette deg som trener?

– Jeg blir oppgitt og litt irritert. Men samtidig har jeg vært med på dette før. Det er ingen grunn til å synes synd på seg selv. Vi må stå opp og jobbe videre med de tingene vi har gjort hele veien. Få frem det beste. Det er små detaljer som skal til.

– Hva skal dere øve på?

– Det samme som vi har gjort hele veien. For tre uker siden var vi vanvittig gode. Det er ikke sånn at vi er blitt så mye dårligere på tre uker. Vi kommer inn i dårlige perioder av og til. Det har vært mye bytting på laget, det er kommet inn spillere som ikke er i kampform.

– Hvor lang tid trenger du?

– Det vil svinge. Vi kan være mye bedre enn i dag. Vi må begynne der. Vi må få satt en 11'er som vi kan jobbe tydelig med.

– Forsvarsspillet har fått kritikk etter de første kampene, og det fortsatte mot Molde. Hva gjør du med det?

– Vi må jobbe med strukturen. Og så må vi lære av de feilene vi gjør. Både individuelt og kollektivt. Det er ikke så mye annet å gjøre.

Svarte Deila. Og forlot stadion. Ved siden av ham sto en annen trenerprofil som hadde langt større grunn til å være fornøyd. Ole Gunnar Solskjær hadde god grunn til å smile etter 4–0.

Hyllet av Solskjær

Sander Svendsen score to ganger og viste klasse. Det gjorde også giganten Bjørn Bergmann Sigurdarson, som scoret ett og hadde to målgivende.

– Det er to spillere jeg vil skryte av så ofte jeg kan. Ikke nok med at de er gode fotballspillere, de er også fantastiske typer. Sander lever og ånder for fotball døgnet rundt, mens Bjørn kanskje er litt annerledes der. Men han er så pliktoppfyllende, han er en spiller alle ser opp til. Vi ser i dag hvorfor.

Solskjær ga Svendsen debuten i Eliteserien som 15-åring 16. mai 2013. Fire år er gått, og nå er Svendsen klar til å ta steget helt opp.

– Jeg har vært med lenge, men ikke fått det gjennombruddet jeg ønsket. Jeg føler at det skal skje i år.

Med tre mål på fire kamper har han i hvert fall fått en god start.