Debatten om talentutvikling: – Skal ikke lage fotballfabrikker for ungene

fotball

– Ståle Solbakken har et poeng når han mener at for mye kan bli tilrettelagt og at man står i fare for å miste noe på veien gjennom ungdomsfotballen, sier Håkon Grøttland.

Han er leder for landslagsskolen, fotballforbundets spillerutviklingsmodell hvor målet er å finne de mest talentfulle fotballspillerne mellom 13–16 år.

Spillere som har en indre drivkraft og eierskap til egen utvikling, skal inspireres og påvirkes.

NFF kaller det ansvar for egen utvikling. Spillerne må selv ønske å bli gode.

DETTE ER SAKEN: Aftenposten skal i tiden fremover rette fokus mot utviklingen av norsk fotball. Tirsdag uttalte Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær at de var bekymret for at vi slet ut talentene våre. Solbakken mener blant annet at vi må vente med å toppe lagene. Samtidig mener han at akademier og mye trening kan føre til for mye press på unge spillere. Solskjær uttalte i tirsdagens Aftenposten at han var usikker på om han hadde kommet så langt som han gjorde i dagens system.

Vil ha med folk lengst mulig

Ståle Solbakken er skeptisk til en del av utviklingen han ser helt ned i barnefotballen.

– Det viktigste blir liksom at du som ni- eller tiåring spiller på det beste laget eller får den beste utviklingen der og da. Ja, det er viktig at du får utfordringer i hverdagen, men det må ikke bli slik at når du er 17 år, så er du utslitt fordi du allerede har hatt så mye nervøsitet og så mange gode og dårlige opplevelser. Det er jeg redd for, fortalte FC København-sjefen på et seminar i regi av NFF.

Solbakken kaller det «Barcelona-syken».

Grøttland er enig i mye av det som Solbakken sier, men mener det er viktig å få frem at det blir tatt høyde for mange av Solbakkens innvendinger i norsk fotball.

– Det dannes et inntrykk av at vi skaper fotballfabrikker. Vi skal ikke lage fotballfabrikker for unge talenter. Vi er opptatt av flest mulig trygge og gode utviklingsklubber i nærmiljøet, sier Grøttland.

Han er klar på at NFF ikke bare har fokus på å få frem de store talentene, den nye Ødegaard.

– Vi er opptatt av at alle som spiller fotball skal oppleve utvikling og følgelig mestring. Det er det som gir gode fotballopplevelser, og som også gjør at enkelte får et ekstra eierskap til egen utvikling, sier Grøttland.

Grøtterud mener også at ungdomsfotballen i Norge er langt unna det som skjer i en del andre større land.

– Jeg er sjeleglad for at vi ikke har en tenkning hvor 8–9-åringer blir plukket ut og gitt en særbehandling. Det er for tidlig, selv når ungene er 12–13 år, å se hvem som kan bli best, sier lederen for landslagsskolen.

– Må dyrke gleden

Mye av spørsmålet handler kanskje om nettopp dette: Har vi det så godt i landet at vi ikke tåler motgang?

Eller handler talentutviklingen om å ha det så gøy at man er motivert for å gjøre en innsats uansett?

For Martin Ødegaard, var svaret på akkurat det enkelt.

– Jeg trente mye, men det har aldri vært noe problem å trene mye. Det har alltid vært gøy, da er det lett, har Ødegaard tidligere sagt.

Styreleder i Norsk Breddefotballforening, Gunn Heidi Henriksen, er også tydelig i sin sak. Hun heier på både Solbakken og Solskjær. Den dagen ting blir for seriøst, mengden blir for stor og presset for omfattende, da kan man fort miste gleden. Da vil også folk falle fra.

– Vi ønsker å kjempe for gleden, dyrke gleden for fotball. Voksne og barn er like på én ting: vi liker å gjøre ting som er morsomt. Det å holde på gleden og begeistringen lengst mulig, er viktig, forklarer Henriksen.

Nordreisa eller Barcelona?

For å bli god, handler det meste om mengdetrening. Ofte bruker man å si at man trenger å øve på noe i 10.000 timer for å bli god.

NFF sier at 55 prosent av disse timene bør komme fra egenorganisert trening, ikke fra kretslag, klubbtreninger eller kamper mot internasjonale lag.

Henriksen mener ballbingene er i ferd med å tape for akademiene.

Om alle skal gå på akademier, hva skjer da med dem som ikke har råd til å betale for akademiene? Da vil vi få frafall. Og hva skjer når det er frafall? De som er igjen, får færre å spille fotball mot. En slik ond spiral vil ikke tjene noen.

Derfor er oppfordringen hennes enkel:

– Jeg tror det handler om å være sammen, ha det gøy sammen, oppleve ting sammen. Om du opplever det i Nordreisa eller Barcelona ... Det er jo litt forskjell, men du oppnår mye av det samme, sier hun.

– Uriktig om kvalitetsklubb

Henrik Lunde og Kristoffer Paulsen Vatshaug, henholdsvis seksjonsleder barn og unge og fagansvarlig for klubbutvikling i NFF, mener Aftenpostens kommentator skriver feil om forbundets kvalitetsklubbkonsept.

– Helt sentralt i konseptet er NFFs retningslinjer for god fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er ikke korrekt som Ola Bernhus skriver 11. desember at kvalitetsklubbkonseptet «innebærer at en rekke klubber driver et fotballakademi» som driver med selektering og topping. En kvalitetsklubb er et kraftfullt virkemiddel mot selektering og topping som med godkjente sportsplaner og kompetente trenere virkeliggjør visjonen om «flest mulig, lengst mulig, best mulig», sier Vatshaug.