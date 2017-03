De utenlandske profilene i eliteserien: Hvem er tidenes største?

Mange har allerede utpekt den ferske Rosenborg-signeringen som tidenes spillerprofil. Er han egentlig det? Vi har gått tilbake til starten av 1990-tallet for å se om det er noen utlendinger som kan overgå dansken.

Vi har altså kun sett på utenlandske spillere, og dermed ser vi bort fra nordmenn som gjerne har rundet av strålende utenlandskarrierer i norsk fotball. Her kan nevnes John Arne Riise, Steffen Iversen og Tore André Flo.

Jeg måtte sjekke kalenderen flere ganger. Det var ikke 1.april...



For en signering av RBK! Lord Bendtner til Eliteserien! Velkommen! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) March 6, 2017

Moldes sjokksignering

Så sent som i fjor hadde eliteserien en stor, utenlandsk profil i islandske Eidur Gudjohnsen. Det ble sett på som nesten uhørt at Molde hadde klart å få tak i den tidligere Barcelona- og Chelsea-stjernen.

Det viste seg snart at Gudjohnsen var på tampen av sin karriere, og etter et halvt år ble man enige om å skille lag.

Hva så med Rosenborg, Bendtners nye klubb? Marek Sapara, Borek Dockal, Rade Prica og Mikael Dorsin var store profiler i Trondheim, men de når ikke Bendtner til knærne.

Hvor ofte nevnes norske fotballklubber i overskrifter på @BBCSport? https://t.co/roHb7HjATi — Davy Wathne (@TV2Davy) March 6, 2017

England-helt i Bergen

I Bergen er det vanskelig å komme utenom Trevor Morley. På tidlig 90-tall, mens han spilte for West Ham og Reading, hadde han flere sommeropphold på utlån til Brann. Morley ble en stor publikumshelt.

Det var også Paul Scharner, Seyi Olofinjana og Charlie Miller. Men heller ikke disse kan måle seg med Lord Bentdner i profilstørrelse.

Lyns gullgraving

Lyn har sannelig gravd frem mye gull. I 2004 klarte de kunststykket å hente brasilianske Edmilson, som blant annet hadde vært stor stjerne i Porto og Paris Saint Germain.

Tre år senere ble argentinske Mathias Almeyda klar for Lyn. Han hadde spilt for klubber som Sevilla, Lazio og Inter, og han hadde deltatt i to VM-sluttspill.

Oslo-klubben har hentet en lang rekke stjernenavn, og vi glemmer ikke John Obi Mikel. Men han ble først en stor stjerne etter Lyn-tiden da Manchester United og Chelsea havnet i slåsskamp om nigerianerens signatur. Edu og Odion Ighalo er også spillere som brukte Lyn som springbrett til en fantastisk karriere.

Lett å bli historieløs, men har det vært en større overgang til en Elitserieklubb noensinne? #sykt #esnfotball

Citys kulthelt

Hva så med Viking? Peter Ijeh, Allan Gaarde, Magnus Svensson og Hannu Tihinen er store utenlandske profiler i Vikings moderne historie, men de kan ikke sammenlignes med Bendtner.

Da Lillestrøm i 2002 sikret seg Uwe Rösler ble det virkelig sett på som en storsignering. Rösler hadde spilt for flere toppklubber i Tyskland og England, og i Manchester City var han en kulthelt.

I Stabæk var brasilianske Alanzinho en sterkt medvirkende årsak til at klubben vant seriegull i 2008. Og vi kunne trolig ha ramset opp mange flere.

Men det er høyst tvilsomt om noen er på Bendtner-nivå rent profilmessig.