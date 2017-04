Dansk avis om Bendtner: «Det skandaløse menneske»

Det vakte oppsikt da Bendtner skrev under for Rosenborg etter et mislykket opphold i Nottingham Forest.

Starten har vært meget god med Bendtner-scoringer for et suverent RBK.

Asker Hedegaard Boye er sportskommentator i den danske avisen Berlingske, og han har i påsken skrevet en kommentar om Bentdner med overskriften «Det skandaløse menneske».

«Vi trenger Bendtner»

I kommentaren skriver han:

«Vi trenger Nicklas Bendtner. Ikke på landslaget, men som en viktig brikke i vår forståelse av moderne fotball. Den danske angriperen er nemlig alt det som hans kolleger ikke er: Slem, nå og da på kant med loven, voldsomt svingende i nivå, uforutsigbar. Bendtner minner oss om hvordan internasjonal toppidrett ikke er lenger. Han minner oss om den gamle verden, som vi håner en hel del og kanskje savner en smule», skriver Boye.

Det paradoksale, skriver han, er at Bendtner ikke lenger kan overraske.

«En dansk formiddagsavis dro til Norge for å fortelle om Bendtners nye liv. Den knapt så overraskende konklusjonen var at Trondheim ikke er London. Norske medier har meldt om utsolgt til Rosenborgs første kamper, og danske medier mener at det må skyldes Bendtner-effekten», skriver Boye.

Nicklas Bendtner NASJONALITET: Dansk ALDER: 29 POSISJON: Spiss KLUBB: Rosenborg TIDLIGERE KLUBBER: Arsenal, Birmingham (lån), Sunderland (lån), Juventus (lån), Wolfsburg, Nottingham Forest LANDSKAMPER/MÅL: 74 (29)

«En sjelden harmoni»

Berlingske trekker frem at «Lord» Bendtner fortsatt er blant de største danske stjernene, selv om han for tiden er et stykke unna landslaget.

«Bendtner er stadig en garantist for overskrifter. Selv hvis han oppfører seg ordentlig er det en nyhet», skriver kommentatoren.

Rosenborg står med tre strake seirer i Eliteserien. Søndag kveld møter de Viking i Stavanger – et Viking-lag som har tapt alle sine kamper til nå.

Og Berlingske virker å ha tro på Bendtner.

«Norge har tatt godt imot Nicklas Bendtner. Han er allerede en av ligaens største profiler. I Rosenborg har han også selskap av et par landsmenn, Mike Jensen og Jacob Rasmussen. Det ligner en sjelden harmoni. La oss se hvor lenge det varer», skriver avisens sportskommentator.