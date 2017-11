«Danmark har vært hjemmesittere de to siste mesterskapene. Nå stoler de på at en 64-åring fra Hareid skal sikre VM-plassen»

fotball

Å være fotballtrener er en uforutsigbar tilværelse. Trolig opplever de færreste i samme grad hvordan et yrkesliv i denne rollen kan endre seg nærmest over natten.

For Åge Hareide endret mye seg den kvelden høsten 2013 da han fikk en telefon fra Malmö. Han hadde bestemt seg for at treneryrket var fortid, og andre oppgaver var mer forlokkende.

Slik ble det ikke. Heldigvis for Malmö FF, og heldigvis for Hareide selv. Han skapte et eventyr hos de himmelblå i Malmö, med seriemesterskap og Champions League. Det gjorde han så interessant på andre siden av Øresund at han endte som landslagstrener for Danmarks flaggskip for to år siden.

En norsk landslagstrener i fotball for Danmark møtes av mange på samme måte som vi trolig hadde møtt en dansk landslagstrener i langrenn. Selv om Ståle Solbakken har grundig dokumentert at norske trenere duger der, er det fortsatt mange som mener at vi her oppe helst bør holde oss til fiskebein og diagonalgang.

Ubeseiret i år

Den skepsisen har blitt betydelig mindre nå. For de som kjenner ringreven fra Sunnmøre er det lite overraskende.

Åge Hareide har hele sitt fotballiv vært en vinner. Mye av årsaken er trolig at han så inderlig intenst misliker å tape. Det har han ikke opplevd for ofte med danskene. De er ubeseiret gjennom hele 2017. Spesielt hjemmekampen mot Polen, der de vant 4-0, var en oppvisning i fotball akkurat slik danskene elsker at den skal være.

Belønningen kom for et par uker siden i form av en ny toårsavtale med forbundet. Det er et valg som ble godt mottatt. Hareide har på de to årene han har vært sjef gjort seg til en populær mann hos supporterne, og viktigere - hos spillerne.

En trener som brøyter vei

Han har alltid vært spillernes trener. De færreste som har spilt under han har følt annet enn at han beskytter dem på nær sagt alle måter. I den grad det eksisterer en hemmelighet bak suksessen han har hatt over tid, er det at han skaper en atmosfære av enhet i garderoben.

Han er aldri redd for en konflikt, men de som er på samme lag vet at det gjelder en ting: Det er de mot resten av verden. Er det noe de aller fleste spillere elsker så er det nettopp det at de har en sjef som brøyter veien for dem de gangene det er behov.

Samtidig er han en som bryr seg om mennesker også ut over det profesjonelle. Som landslagssjef har man begrenset tid til det fysiske eller taktiske. Gevinsten av å skape en lun atmosfære og et velfungerende sosialt kollektiv er stor. Den biten er det få som mestrer bedre.

Svært mye på spill

Danmark har vært hjemmesittere de to siste mesterskapene. Nå stoler de på at en 64-åring fra Hareid skal sikre VM-plassen.

Nå er det ikke "han mot resten av verden" som gjelder. Det er Danmark mot Irland - og det gjelder mye. Svært mye.

Vinneren av de to kampene spiller VM i Russland neste sommer. Taperen sitter hjemme. Han vet hvordan det er å nesten komme til mesterskap etter at hans Norge ble slått på målstreken foran EM 2008.

Mekanismene i fotball er av det enkle slaget. Dette er to kamper som i stor grad vil definere hans ettermæle som dansk landslagstrener, nesten uansett hvordan det går de neste årene. Seier sikrer heltestatus, tap gjør at han og laget vil starte neste kvalifisering som en ren «reparasjonsjobb».

Ørsmå favoritter

Både Danmark og Irland var trolig fornøyde med å trekke hverandre. Hareide møter en manager som han på mange måter har mye til felles med i Martin O’Neill. En erfaren landslagssjef, som veldig sjelden gjør dumme feil med laguttak eller med strategi. Han har med seg et velorganisert lag, et sterkt kollektiv med dødballkraft og struktur som viktigste våpen.

Danmark må selvsagt løse den fysiske utfordringen irene vil gi dem. Men mest av alt må de spille på egne styrker, tempo, teknikk og individuell genialitet, først og fremst hos Christian Eriksen.

Sjansen for å lykkes? Etter min mening er Danmark ørsmå favoritter. Lykkes de får vi se en mann som trodde han var ferdig med fotball oppleve sitt så langt største høydepunkt.

