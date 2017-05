Dæhli tar en ny sesong i St. Pauli

Mats Møller Dæhli blir værende i den tyske klubben St. Pauli og lånes ut fra Freiburg for et nytt år.

Dæhli kom til St. Pauli i januar og har gjort sine saker såpass godt at klubben som spiller i 2. Bundesliga har sikret seg nordmannens kvaliteter for en ny sesong.

Det meddeler St. Pauli selv på sin hjemmeside .

– Mats har vært et fremragende tilskudd til laget de siste seks månedene, både med sin karakter og på banen. Vi er veldig fornøyde med at han blir, sier St. Pauli-direktør Andreas Rettig.

Hovedpersonen selv er godt fornøyd med at han får ta et år til i klubben som endte på syvendeplass i 2. Bundesliga.

– Jeg er blitt utrolig glad i klubben. Vi har hatt et veldig fint år sammen, og jeg har troen på laget fremover. Jeg er veldig glad for å fortsette utviklingen min der. Jeg tror jeg kan ha gode sjanser for spilletid hvis jeg fortsetter å jobbe hardt, sier Møller Dæhli til Nettavisen .

Dæhlis nye låneavtale utløper 30. juni 2018.

(©NTB)