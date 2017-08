Da Stabæk-profilen holdt seg til brystet, spredte frykten seg blant lagkameratene: – Han sa bare «jeg får ikke puste»

Stabæk-Molde 3–2

NADDERUD: 67 minutter ut i Stabæks seier over Molde søndag kveld brøt Nadderud-publikumet ut i jubel. Det var av to grunner.

Den ene var for å applaudere 19-åringen John Hou Sæter, som ble byttet ut etter å ha scoret sitt første eliteseriemål tidligere i kampen. Den andre var for hylle spilleren som ble byttet inn: Tonny Brochmann.

For Stabæk-spillerne var det en lettelse å se dansken bli byttet inn.

– Jeg ble utrolig glad da jeg så at han kom inn her, sier Ohi Omoijuanfo til Aftenposten.

Ved siden av står Brochmann og smiler.

– Vi ble redde

Stemningen i intervjusonen utenfor Nadderud er på topp, men for bare én uke siden var det langt mer dramatisk.

En time ut i 2–2-kampen borte mot Haugesund, begynte Brochmann å kjenne smerter i brystet. En nervøs stemning bredte seg blant lagkameratene da Brochmann måtte byttes ut.

– Vi ble redde da det skjedde. Han holdt seg til brystet, og jeg spurte «hva skjer», men han svarte ikke. Jeg begynte først å heve stemmen og bli irritert fordi han ikke svarte. Så sa han bare «jeg får ikke puste». Da ble jeg litt nervøs. Man har sett tilfeller på fotballbanen før med hjertefeil, forteller Ohi.

– Der og da tenkte jeg ikke at det var alvorlig. Det var mer etterpå da jeg måtte bli igjen, at jeg tenkte om det var noe virkelig galt med meg, sier Brochmann selv.

Flere dager med uvisshet

Etter Haugesund-kampen ventet flere dager med uvisshet. Brochmann måtte ligge på sykehus i Haugesund i tre dager. Det ble tatt en rekke prøver.

Blant annet ble det gjennomført en MR-undersøkelse av hjertet.

– Det var noen blodprøver som viste at det var noe med hjertet, og da blir man nervøs. Men de tallene var så lave at vi godt visste at det ikke var noe skikkelig galt. I verste fall var det betennelse i hjertet, forteller Brochmann til Aftenposten.

Han forberedte seg på at det var betennelse i hjertet og at resten av sesongen ville ryke. Men fredag kom gladmeldingen.

– Jeg ble skikkelig glad, sier Brochmann.

– Vi har vært redde for ham. Jeg ringte ham hver dag og hørte hvordan det gikk. Jeg tror ikke noen har ringt deg så mye, sier Ohi til lagkameraten.

Brochmann har fortsatt store smerter i brystet, men det er ikke farlig å spille.

– Jeg klarer ikke engang å rope ute på banen på grunn av smertene. Men jeg skal en tur til kiropraktor i morgen, og så håper jeg at smertene avtar utover uken, sier Tonny Brochmann.