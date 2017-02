DJ, oppdrett og racing. Her er noen av de avdankede fotballstjernenes merkeligste karrierevalg.

Djibril Cissé har spilt for klubber som Lazio, Liverpool og Marseille. Tirsdag offentliggjorde 35-åringen at han legger opp. Hvorfor? Han skal (selvfølgelig) bli DJ.

Den tidligere spissen scoret ni mål på 41 kamper for det franske landslaget.

– Fotballen har vært hele livet mitt frem til nå. Nå skal jeg gi både hjerte og sjel til karrièren min som DJ, produsent og fotballekspert, forteller Cissé ifølge The Guardian.

Han er ikke den eneste profesjonelle fotballspilleren som har tatt uortodokse yrkesvalg etter at karrièren på gressmatten er over. Vi har samlet et knippe av dem.

Laksefiske og Hollywood

De fleste er kanskje kjent med at den tidligere landslagsspilleren Vegard Heggem begynte med laksefiske etter at han måtte legge opp i 2003 på grunn av skadeproblemer.

Trønderen er slettes ikke den eneste spilleren som har begynt med fisking etter karrièreslutt. Lee Bowyer og Leeds (med Eirik Bakke på laget) tok seg nesten til finalen i Champions League i 2001, men måtte gi tapt for John Carew og Valencia. Nå driver han en karpedam i Frankrike, hvor det kan se ut som om han nyter dagene:

Vinnie Jones huskes nok mest som en relativt tøff og fysisk fotballspiller. Han ble utvist 12 ganger i løpet av karrièren, og var en del av Wimbledons beryktede «crazy gang». I 1988 sto laget for et av engelsk fotballs største sjokk, da de slo Liverpool i FA-cupfinalen.

Jones fant etter hvert ut at han ville bruke machoryktet han hadde andre steder enn fotballbanen. Han spilte muskelmann i Londons underverden i Guy Ritchie-filmene Lock, stock and two smoking barrels (1998) og Snatch (2000). I sistnevnte spilte han en karakter ved navn Bullet-Tooth Tony. Han har siden spilt i utallige filmer – alt fra Pusur til skrekkfilmen Way of the Wicked.

– Rollen jeg helst skulle ønsket meg er som William Wallace i Braveheart, sa Jones i et intervju med The Independent i 2011.

Raske keepere

Tidligere keepere ser ut til å ha en forkjærlighet for motorsport. Som målvakter i henholdsvis Manchester United og Liverpool, var Fabien Barthez og Jerzy Dudek store rivaler på fotballbanen. I ettertid kan de i hvert være enige om at fart og spenning er en bra ting.

– Det er som fotball. Du må ha disiplin, man har en mental trener og noen som analyserer prestasjonene dine, fortalte Dudek til Liverpools hjemmeside i november.

Barthez begynte motorsportkarrièren sin allerede i 2008. Han deltok i det profilerte 24-timersløpet på banen i Le Mans både i 2014 og i 2016, ifølge Daily Mirror.

Søker seg til politikken

Det er nok ikke mange fotballspillere man ser for seg som politikere. Likevel velger noen å jakte stemmer istedenfor scoringer etter endt fotballkarrière.

El-Hadji Diouf spyttet blant annet mot en Celtic-fan da han spilte for Liverpool i 2003. Etter å ha funnet ut at han ikke vil gå inn i treneryrket, uttrykte Diouf nylig sitt ønske om å bli politiker i hjemlandet Senegal.

– Fremtiden min er bestemt. Jeg skal inn i politikken i løpet av de neste to årene, jeg vet at mange senegalesere hører på meg, har Diouf sagt ifølge Daily Mirror.

Men det er tidligere AC Milan-back Kakha Kaladze som har gjort det skarpest i politikkens verden. Han er i dag energiminister i hjemlandet Georgia. Kaladze var i Milan fra 2001 til 2010. Han var med på både Champions League-triumfene i 2003 og 2007.

Mannen med nesten 300 kamper for «I Rossoneri» tjener i tillegg sitt land som visestatsminister.