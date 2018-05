Cupbombene har stått i kø i moderne tid – her er den aller største

fotball

Vålerenga og Ranheim skal i aksjon allerede tirsdag kveld, mens de øvrige 14 lagene fra eliteserien spiller sine cupkamper onsdag.

De siste årene har det vært cupsensasjoner hvert år, enten i 1. eller 2. runde. Ta bare en kikk på dette:

2017:

Alle topplagene tok seg videre til 2. runde, men her ble det bråstopp for Viking som tapte 1-3 mot EIK i Egersund.

– Kanskje alle må se seg skikkelig i speilet. Det er vanskelig for meg å forsvare en slik forestilling, sa daværende trener Ian Burchnall.

Viking rykket senere ned fra eliteserien, og Burchnall måtte gå av.

2016:

Førde detonerte den store cupbomben ved å slå Brann 5-4 i straffesparkkonkurranse etter 120 målløse minutter.

Det var første gang siden 1939 at Brann røk ut av fotball-NM i 1. runde.

– Vi kunne spilt til i morgen uten å score mål. Det er bare å beklage til hele Bergen og alle som bryr seg om oss. Forferdelig skuffende. Men vi kan ikke legge oss ned og dø, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen.

2015:

Hele fire lag fra eliteserien røk ut i cupens 2. runde dette året. Både Vålerenga, Haugesund, Start og Tromsø tapte for lag fra 2. divisjon.

– Vi senket oss ned på et nivå som Gjøvik/Lyn er veldig komfortable med. Det er en helt forferdelig følelse. Jeg er forbannet. Dette må få konsekvenser, sa Vålerenga-trener Kjetil Rekdal.

2014:

Den store cupbomben smalt da Sola slo Sandnes Ulf 1-0 i 1. runde.

– Sola scoret det første målet, og de kjempet for livet utover i annenomgangen for å holde unna. Slik sett en fortjent seier, men pinlig og flaut fra vår side, sa daværende Ulf-trener Asle Andersen.

2013:

Ingen cupskreller i 1. runde, men i 2. runde var det finito for Strømsgodset, Sandnes Ulf og Sarpsborg.

Fløy slo Sandnes Ulf 2-0, Kvik Halden vant 1-0 mot Sarpsborg mens Godset tapte 1-2 for Asker.

– Vi har ikke «guts», og det er helt fantasiløst. Vanvittig dårlig. Det er flaut å ryke ut på denne måten, sa Sarpsborg 08-kaptein Ole Heieren Hansen.

2012:

For første gang siden 1993 måtte eliteserielag takke for seg i cupens 1. runde. Sogndal tapte 0-3 for Florø, mens Sandnes Ulf gikk på et 1-2-tap for Staal Jørpeland.

– Denne kampen må vi bare glemme så fort som mulig. Vi var ikke på nivået vi skal være i det hele tatt. Vi tapte fortjent, innrømmet Sogndal-veteranen Eirik Bakke.

– Dette sårer virkelig stoltheten. Det er flaut, pinlig og begredelig. Hele laget var skrudd av i dag, oppsummerte Ulf-trener Asle Andersen.

Rangerer Brann øverst

Går vi enda lenger tilbake i tid sto Jevnaker for en av fotball-NMs aller største overraskelser da de i 1974 sendte ut regjerende cupmester Strømsgodset.

– Branns tap mot Førde er kanskje den største sensasjonen, skjønt SIF var regjerende mester da de tapte mot Jevnaker i 1974, uttalte kommentatorlegenden Arne Scheie til NTB før årets NM.

Serieleder Brann skal ut i bortekamp mot Sotra i 2. runde.

Eliteserielagenes kamper i 2. runde

TIRSDAG (18.00):

Grorud – Vålerenga

Orkla – Ranheim

ONSDAG (18.00):

Arendal – Start

Bergsøy – Kristiansund

Brattvåg – Molde

Fredrikstad – Odd

Harstad – Bodø/Glimt

Lysekloster – Haugesund

Skeid – Sandefjord

Sotra – Brann

Steinkjer – Rosenborg

Valdres – Strømsgodset

Ørn Horten – Sarpsborg

Senja – Tromsø (18.15)

TORSDAG (18.00):