Bugge Pettersen får bot for å ha vist fingeren til egne supportere

Keeperen har i lang tid opplevd misnøye fra hjemmesupporterne på Marienlyst. Under kampen mot Molde kokte det over for Bugge Pettersen, etter at han fikk pepper fra tilskuerne bak mål etter en mislykket utspark.

Han snudde seg rundt, og viste fingeren mot tribunen. Etter kampen forsvarte han oppførselen sin.

– Jeg synes det har blitt gradvis verre for hver gang her og nå var det etter første berøring i kampen. De sprer møkk. Hvis ikke de er her for å støtte oss, får de pelle seg hjem rett og slett, sa sisteskansen.

– Beklager at jeg overreagerte

Dagen etter ble det lagt ut en video på Strømsgodsets Twitter-profil, d er Bugge Pettersen beklaget seg.

– Hei alle Godset-fans, alle som er glad i klubben og alle i Unionen (klubbens supportergruppe, journ. anm.). Jeg beklager at jeg overreagerte i går. Jeg skulle ikke ha gjort det. Samtidig er jeg opptatt av at vi skal prøve å skape god stemning på stadion, og jeg føler at det har vært veldig mye negativitet over en veldig lang periode, ikke bare i år, men i fjor også, sa Pettersen.

4000 kroner i bot

Nå har Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund bestemt seg for å straffe Bugge Pettersen med en bot på 4000 kroner.

« Disiplinærutvalget mener det var upassende opptreden av spilleren å vise fingeren til publikum. I formildende retning kan Disiplinærutvalget slutte seg til de momenter som påtalenemda trekker frem. Det formildende er at Bugge Pettersen i lengre tid har vært utsatt for verbale mishagsytringer fra egne supportere. Videre at han har beklaget sin opptreden - både offentlig og overfor egne supportere», står det i pressemeldingen som ble lagt ut på NFFs sider torsdag.

Bugge Pettersen har mulighet til å anke beslutningen.