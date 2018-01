Bryne lot Molde utvikle Braut Håland og kan tjene millioner

fotball

Ledere og trenere i jærklubben er stolte og glade for at Erling Braut Håland kan bli solgt til en europeisk storhet.

– De store klubbene (les Rosenborg og Molde) får helt andre summer enn oss andre når de selger til utenlandske proffklubber. Derfor var det viktig for Bryne å sikre en god andel av videresalg da Erling gikk til Molde, sier Asle Tjøtta, Brynes daglige leder til Aftenbladet.

Klubbsjefen er informert

Han medgir at han er informert om aktiviteten rundt Alf Inge Rasdal Hålands 17 år gamle sønn, men avviser at han kjenner til noe konkret.

Det melder også far Alf Inge Rasdal Håland til Aftenbladet.

"Jeg vet det er interesse, men ikke noe konkret så langt jeg kjenner til" skriver han.

17 år gamle Erling Braut Håland var alt i fjor aktuell for Bundesliga i Tyskland og Hoffenheim.

Etter en oppsiktsvekkende utvikling gjennom bare ett år i Molde, blir han nå koplet til storheter som Juventus og AC Milan i Italia samt enkelte Premier League-klubber.

Store summer

Store summer følger med koplingene: 20, 30 og 40 millioner kroner i overgangssum.

Vi er kjent med at Bryne har en god avtale med Molde, 20 prosent av overgangssummen, hevder en kilde som står nær. Andre hevder det dreier seg om inntil 30 prosent.

Uansett vil det ved for eksempel 20 prosent andel, dryppe fire millioner på Bryne om Braut Håland blir solgt for 20 millioner kroner, for en ung spiss, kan beløpet gjerne bli det dobbelte.

Klubbsjef Asle Tjøtta vil ikke ut med detaljer fra avtalen med Molde.

– Vi har en god avtale, og blir overgangssummen slik du nevner, handler det om millionbeløp, er det lengste han strekker seg.

– Det er ikke snakk om at dette er penger som skal redde økonomien i klubben. Etter tre år knallhard jobbing, skal vi komme i pluss uten. 2017 gir et positivt resultat, lover Tjøtta.

– Ekstra penger er det opp til årsmøtet å bruke, til anlegg, til utvikling av nye spillere, til nedbetaling av lån. Det er nok å bruke midlene på, tilføyer han.

Molde bedre enn Hoffenheim

Bryne kunne pushet på for et salg til Hoffenheim i fjor, men gjorde det aldri.

– Avtalen med Molde er mye bedre enn vi kunne fått til med Hoffenheim. Det handler ikke om så mye penger der og da, men som sagt, det handler om en god avtale ved videresalg. Det har vi, understreker Tjøtta.

– Vi er en utviklingsklubb og har et primært mål om å bygge opp et sterkt lag med lokale profiler, men det handler også om å vite hvilken posisjon du har. I tilfellet med Erling passer det best å gå videre, i de tilfellene er vi løsningsorienterte.

– Hvis Erling blir solgt til en storklubb, er det en gladsak for gutten, for Bryne og for norsk fotball, mener Asle Tjøtta.

– Det går an å bli god i Bryne

A-lagstrener Ole Hjelmhaug er enig.

– Bryne som klubb kan klappe seg på skulderen, det går an å bli god her, smiler Hjelmhaug.

– Erling har fulgt gruppen til Alf Ingve Berntsen, der det er veldig mange med store muligheter. Han er ett år yngre enn de fleste der, og jeg husker da han som guttespiller skulle prøve seg på juniorlaget. Han scoret to ganger og fikk straffe i tillegg, sier juniortrener Alexander Midtsian.

– Jeg håper at de unge ser at det er mulig å bli proff, det er bare ett år siden de spilte med Erling. Men du må ha det lille ekstra, påpeker Hjelmhaug som gjerne skulle hatt Erling med seg på forsesongen i fjor.

Bryne og Brodd sesongåpner

Bryne spiller som i fjor, årets første treningskamp mot Brodd på Bryne nå lørdag.

Trener Ole Hjelmhaug forteller at alle de nye får sjansen til å vise seg. Det betyr blant annet at publikum får et gjensyn med Pål Fjelde som har vært innom Skottland og Færøyene det året han var borte.

Igor Spiridonov kommer fra EIK og utfordrer Kris Devaux på keeperplass, mens Hjelmhaug regner med at de to nykommerne fra divisjonskollega Fram Larvik, Erik Rosland og Omar Fonstad El Ghaouti tar plass i førsteelleveren.

Ole Johannes Elvedal fra egen junioravdeling får litt mer tid til å spille seg inn.

– Vi kommer til å bruke alle som er friske i kampen mot Brodd, og selv om det er tidlig, venter jeg at vi får se igjen mye av det vi har jobbet med på treningene, sier trener Hjelmhaug.

Det betyr kjappe overganger, høyt press for å gjenvinne ballen på motstanders banehalvdel og hele tiden tanker om å sette fart fremover.

Adrian Berntsen (syk) og skaderammede Simen Næss, Krister Wemberg, Rune Pedersen Bore og Anders Jacobsen står over lørdagens kamp.