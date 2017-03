Brighton har fulgt Forren i tre år

MOLDE: Ting skjedde fort da Brighton plutselig bestemte seg for å hente Vegard Forren til England, men den engelske Championship-klubben har fulgt Molde-stopperen over tid.

Representanter for Brighton så Forren storspille på Aker stadion så tidlig som i juli 2014, da han ble banens beste spiller i seieren mot Sogndal.

Klubben skal ha sett ham i aksjon også flere ganger etterpå.

– Vegard er en spiller som klubben har vært klar over en stund, sa manager Chris Hughton da Forren-avtalen ble presentert tirsdag kveld.

– Jeg hørte noen rykter om interesse for et par måneder siden, men visste ikke om det var sant for du hører så mange rykter i fotball om hvor mange klubber som vil ha deg.

– Men da det kom opp var det et enkelt valg for meg. Jeg har lett etter en god klubb i nesten to måneder og dette er perfekt for meg, sier 29-åringen til klubbens hjemmeside.

Mye å bevise

Forren føler at han har mye å bevise i engelsk fotball etter den halve sesongen i Southampton i 2013.

– Jeg har ventet lenge på denne sjansen fordi det ikke gikk så bra for meg sist gang. Jeg håper jeg kan lære mye fra mitt forrige opphold i England og kjempe for det vi alle sikter mot, som er opprykk til Premier League. Det motiverer meg mye, og forhåpentligvis kan jeg vise at jeg er en veldig god spiller som kan hjelpe laget, sier han.

Forren slår fast at han er en type som liker å vinne og som trenger å vinne for å være på sitt beste.

Spiller fredag

– For meg er det en perfekt mulighet å få en slik sjanse i en stor klubb, og forhåpentligvis kan jeg ta med meg denne mentaliteten inn i laget. Jeg har erfaring og jeg vet hva som kreves siden jeg har vunnet den norske tittelen tre ganger, spilt i Europa League og for landslaget, sier han.

Midtstopperen har ikke spilt kamp fire måneder, men debuterer gjerne når Brighton møter Derby på hjemmebane kommende fredag.

– Jeg er i god form til å gjøre en god jobb, så kamp på fredag ville vært perfekt. Jeg kan ikke vente på å trene med guttene før kampen, og forhåpentligvis er jeg i startoppstillinga, sier Forren til sin nye klubbs hjemmesider.