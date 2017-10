Branns yngste er 22 år. Molde har brukt 14 spillere som er yngre enn ham.

fotball

Brann Stadion (BT): 24 kamper ut i seriesesongen har ikke Brann-trener Lars Arne Nilsen gitt et eneste spilleminutt til en tenåring.

Branns yngste med spilletid er Kasper Skaanes, som ble 22 år i mars.

Molde har brukt 14 spillere som er yngre enn Skaanes denne sesongen.

Eller, om du vil: Et helt fotballag og tre innbyttere.

– Hvorfor er det så stor forskjell?

– Vi har hatt en kjempeutfordrende situasjon, der vi har måttet bruke de spillerne vi har. Molde henter unge spillere vi kunne tenkt oss, men som vi ikke er i nærheten av å kunne hente på grunn av økonomi, svarer Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Han er svært engasjert i temaet.

– Det er så steike vanskelig å få opp en junior i norsk toppfotball. Molde kjøper de råeste som er, men vi har ikke sjans til det. Vi henter de beste i Bergen, de henter dem fra Island og andre plasser, fortsetter Nilsen.

Av de 14 Molde-spillerne på 22 år eller yngre, kommer fire fra utlandet.

– Uproblematisk utlån

Av Branns tenåringer er det Halldor Stenevik (17) og Marius Bildøy (17) som har fått mest oppmerksomhet og markert seg mest. Stenevik er nå utlånt til Nest-Sotra i 2. divisjon, mens Bildøy spiller for Brann 2.

– Hvorfor har du ikke brukt de unge du har?

– Den diskusjonen blir helt håpløs å ta sånn situasjonen er nå. Halldor er i 2. divisjon, som er perfekt for ham nå. Vi kan ikke ha unggutter gående som får spille lite, hvis de skal utvikle seg. Halldor må spille kamper, det er begrunnelsen for å låne ham ut. Og det er helt uproblematisk. Marius hadde en kanonvinter og kanskje kunne han spilt litt innimellom, men vi kan ikke vite hvordan kampene blir på forhånd. Ennå har ikke de unge vært så gode at vi kan ta dem rett inn i eliteserien, sier Nilsen.

Bruk av unge spillere i Brann og Molde Branns yngste spiller, Kasper Skaanes (22): 793 spilleminutter. Molde-spillere som er yngre enn Kasper Skaanes: Totalt 7696 spilleminutter. Molde-spillere med spilletid, alder i parentes: Leo Østigard (17), syv spilleminutter. Erling Braut Håland (17), 226 spilleminutter. Tobias Svendsen (18), 81 spilleminutter. Thomas Amang (19), 377 spilleminutter. Ottar Magnus Karlsson (20), 248 spilleminutter. Mathias Eriksen Ranmark (21), 29 spilleminutter. Isak Ssewankambo (21), 966 spilleminutter. Mathias Normann (21), 333 spilleminutter. Fredrik Aursnes (21), 1378 spilleminutter. Ole Martin Rindarøy (22), 284 spilleminutter. Stian Gregersen (22), 1765 spilleminutter. Martin Ellingsen (22), 423 spilleminutter. Eirik Hestad (22), 1473 spilleminutter. Ibrahima Wadji (22), 104 spilleminutter.

– For tidlig for de yngste

Treneren sier Brann jobber hardt med sine unge talenter, men at han ikke har funnet timingen for å slippe dem til for A-laget.

– Det er for tidlig for dem. I alle fall nå når vi sliter som vi gjør. Vi synes ikke det er rett å slippe dem til i kamper mot Molde og Rosenborg, det må være når det ligger til rette for det, sier Nilsen.

– Det har vært punkter i sesongen der det har ligget godt til rette?

– Ja, men sist du spurte meg var etter Kristiansund-kampen (0–4-tap). Når du spør hvorfor vi ikke brukte dem der, forstår du ikke helt hvordan vi jobber og tenker. Det har vært anledninger til å bruke de yngste i år, men da har vi ikke hatt dem på benken, sier Nilsen.

Han mener Brann-talentene får «et kjempetilbud fra oktober til april-mai», med sesongoppkjøringen etter nyttår i tankene, og det som ofte blir mange A-treninger og treningskamper for klubbens største talenter.

– I perioden etter det, har vi ikke et godt nok tilbud til dem. Det finnes nesten ikke spillere som kan kjøres rett inn i toppen av norsk fotball fra de er helt unge, sier Nilsen.

1. august skrev BT at Brann var den eneste klubben som ikke hadde brukt en spiller i U21-alder i år. Da hadde heller ikke Tromsø og Lillestrøm benyttet en tenåring. Siden opptellingen i sommer, har de gjort det, noe som gjør Brann alene om ikke å ha sluppet innpå en spiller under 20 år.

– Er du redd for Branns rykte som klubb for unge spillere?

– Nei. Selvfølgelig ikke, svarer Lars Arne Nilsen.

Hestad om Molde-modellen

Molde-legenden Daniel Berg Hestad har nå ansvar for mange av klubbens talenter som 2.-lagstrener. Han forteller om tett dialog mellom A-lagstrenere og spillerutviklerne på klubbens akademi, som er talentmodellen Molde satser på.

– Både det å komme seg inn på A-laget og få muligheten til å reise videre, synes Ole Gunnar (Solskjær, Molde-trener) det skal være ganske lav terskel for, forteller Hestad.

– Det er mange unge spillere som har fått sjansen i Molde. Så er det sånn at vi ungdomstrenere hele tiden vil at flere skal få sjansen, mens noen mener laget lider av for mange unge spillere. Vi synes jo det er slik at spillerne ikke blir så gode som de kan, om de ikke får muligheter, sier Hestad, som understreker at klubben har hentet en rekke av sine unge spillere fra andre steder.

Lars Arne Nilsen sier han har tenkt på å holde av én fast plass på benken til en unggutt, som et slags wildcard. Det er foreløpig blitt med tanken. Nå er Brann-treneren svært opptatt av at Sportsklubbens 2.-lag skal beholde plassen på fjerde nivå.

– Brann 2s kamp i helgen er viktigere enn vår. Jeg griner hvis de rykker ned, sier Nilsen.

Sannsynlig Brann-lag

Før søndagens A-kamp har Brann ett poeng opp til Molde, som er nummer tre på tabellen. Duellen er altså svært viktig i høstens medaljedrama.

Fredrik Haugen, Gilli Rólantsson og Kasper Skaanes er svært tvilsomme til kampen grunnet skader. Ingen av dem trente fredag.

Lars Arne Nilsen ville ikke gi oppdateringer om spillernes helse før kampen, men dette er en sannsynlig Brann-oppstilling i Molde: Piotr Leciejewski - Amin Nouri, Vito Wormgoor, Bismar Acosta, Ruben Kristiansen - Kristoffer Larsen, Sivert Heltne Nilsen, Peter Orry Larsen - Daniel Braaten, Torgeir Børven, Deyver Vega.