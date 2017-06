Brann vartet opp med festfotball og inntok tabelltoppen

Brann-Stabæk 5–0

Festen er over for Stabæk. Laget som for en drøy måned siden lå på medaljeplass, ser nå mer og mer ut som det laget norske eksperter hadde visualisert. Et lag midt på tabellen med gode muligheter til å havne i bunnstriden.

Men i Bergen ser det ut til at festen akkurat har begynt.

De er fortsatt forsiktige med å synge «Gullet ska’ hem» i Bergen, men snart må også bergenserne innse at byen igjen har et lag godt nok til at de kan begynne å tro på gull igjen.

Og på 5–0 kom sangen om gullet som skal hjem til Bergen forsiktig snikende mellom tribunetak og syv fjell.

– Vi har en ambisjon om å være der oppe også resten av sesongen. Men det er alt for tidlig å snakke om gullet nå. Men hvis vi klarer holde oss i toppen, så kan det jo være, sa kampens store spiller Daniel Braaten til Eurosport etter kampen.

Trener Lars Arne Nilsen svarte på samme spørsmål på den kjedelige måten. Det er lenge igjen, en kamp av gangen osv. osv.

I storform

Daniel Braaten dundret fremover både på høyre og venstre side som det hurtigtoget han ikke har vært på snart 10 år. Aggressive i både det første og det andre pressleddet. Vilje i hvert eneste angrep.

Derfor lykkes Brann, ikke bare en gang, to ganger, men tre ganger i første omgang. Til pause ledet de 3–0. Da var kampen om tre poeng over på Brann Stadion. Det var aldri på tale at Lars Arne Nilsens menn skulle tulle bort dette.

Scoringer av den før nevnte Braaten, Amin Nouri og Bismar Acosta gjorde den andre omgangen til en spasertur i parken for Brann. Et selvmål av El-Hadji Ba i annen omgang førte til 4–0. Fire minutter før slutt satte Deyver Vega inn 5–0. Arkitekt var Daniel Braaten.

– I dag var vi effektive. Det må vi innrømme, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen etter kampen.

På tabelltoppen

Dermed er Brann på toppen av tabellen. Det ble ikke slik mange spådde. At Eliteserien etter sankthans skulle komme til å handle om hvor mange poeng Rosenborg skulle vinne serien med.

Nå halter Rosenborg i kamp etter kamp og leder ikke serien lenger. Det har ikke skjedd siden 10. april da Sarpsborg 08 fikk en liten uke på tabelltoppen.

Branns suksess handler selvfølgelig om et lag som ser sterkt ut på mange plasser. Men Daniel Braatens nye vår som fotballspiller i en alder av 35 år har gitt Branns angrepsspill en tyngde og aggressivitet som har sørget for mange mål.

– I dag ble jeg sliten. Nå har vi flyt, og det er små marginer, sa Daniel Braaten om egen innsats til Eurosport.

Brann har nå scoret 29 mål. Suverent flest i Eliteserien så langt.

Puslete Stabæk

Stabæk hadde vært den store overraskelsen i vårsesongen. Men de hadde ikke mange overraskelser i Bergen.

Brann var først i det meste og det var slett ikke ufortjent. Nå kunne resultatet sett litt annerledes ut dersom Tonny Brochmann hadde vært litt heldigere på stillingen 0–3. Han dundret ballen i tverrliggeren fra syv meter.

– De var veldig effektive og vi utnyttet ikke sjansene. Balansen i laget var ikke god i dag. Dette er et tap vi må analysere, var Stabæk-trener Toni Ordinas’ kjappe resonnement overfor Eurosport etter kampen.

Nå hadde det neppe ført til at Brann hadde ramlet sammen. Utover i annen omgang hadde de et lite vell av sjanser som kunne ha gitt et par mål til.

Neste utfordring for et Brann-lag som har fått teft av noe stort er Sarpsborg 08.