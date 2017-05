Brann på medaljeplass etter målfest

BRANN - MOLDE 4–1

BRANN STADION (BT): Brann klatret opp på medaljeplass etter seieren mot Molde. Her er vår oppsummering av kampen:

40. minutt: Det måtte tilsynelatende noe helt spesielt til for å score på Molde. De blå fra Romsdal slapp ikke Brann til en eneste sjanse de første 40 minuttene, og så ut til å ha fullstendig kontroll. Men noen ting kan selv ikke et svært godt organisert forsvar forsvare seg mot - et knallhardt langskudd, for eksempel. Branns corner så ut til å bli helt ufarlig, men i returrommet sto Ruben Kristiansen og trippet. Ballen ble klarert i en perfekt bue ut fra feltet, og på hel volley dunket venstrebacken til. Som et prosjektil suste ballen gjennom feltet og fant veien til nettmaskene. Et ekte drømmetreff ga Brann ledelsen.

43. minutt: Men gleden skulle være kortvarig. Publikum hadde knapt fått summet seg etter perlescoringen, da Moldes Eirik Hestad fant Sander Svendsen med en lekker gjennombruddspasning. Lysluggen hevet blikket og spilte ballen lavt inn foran mål, hvor Fredrik Brustad kom stormende. Spissen, som misbrukte kampens første sjanse, kjempet seg foran Branns stopperduo og satte enkelt inn utlikningsmålet. Etter å ha styrt spillet i store deler av første omgang, og skapt de få sjansene som var, var utlikningen langt fra ufortjent. Lagene tok pause med ett mål hver.

58. minutt: - Jeg gir ikke opp, sa Jonas Grønner om sin egen Brann-fremtid før Molde kampen. Stopperen har et inderlig ønske om å spille seg til en fast plass i Branns førsteellever, og da vet han godt at det gjelder å gripe de få sjansene han får. Det gjorde han mot Molde. Etter en nærmest feilfri første omgang bakover, viste han seg i den andre også som en trussel fremover. Da Fredrik Haugen bøyde et frispark mot bakerste stolpe, dukket Grønner opp og fikk en fot på ballen. Det var nok til å sette Molde-keeper Andreas Linde ut av spill, Grønner sendte Brann tilbake i ledelsen.

85. minutt: Scoringen satte fyr på Brann, som i løpet av den andre omgangen festet et solid grep om kampen. Og i sluttminuttene skulle det løsne helt. Etter å ha misbrukt en stor sjanse tidligere i omgangen, fikk Jakob Orlov nok en mulighet til å øke ledelsen etter en dødball. Acosta tok imot ballen på bakerste stolpe og la inn til svensken, som på blank kasse kunne nikke inn Branns tredje for kvelden. Men det skulle komme mer. Da Molde rotet bort ballen to minutter senere, stormet Brann igjen i angrep. Etter en glitrende kontring slo Amin Nouri slo et perfekt innlegg til Daniel Braaten, som banket inn 4–1. Et verdig punktum!