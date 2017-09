Brann ble offeret da hardt prøvede Vålerenga endelig kunne juble på ny stadion

fotball

VÅLERENGA – BRANN 2–1

Vålerenga har hatt en forferdelig start på sin nye epoken. Etter at klubben endelig flyttet inn i sin nye storstue, har ikke klubbet vunnet en eneste kamp.

Første kamp på deres nye hjemmebane endte med tap for Sarpsborg 08 i serien. Deretter tapte de borte mot Rosenborg, før de røk ut av cupen mot Sarpsborg.

Men søndag kveld kom endelig seieren.

En etterlengtet pause

Stemningen var ikke til å ta feil av. Seieren mot Brann var ikke bare viktig, den var også utrolig viktig for et lag som ikke har fungert som de håpet på denne sesongen.

Klanen feiret hemningsløst. Og spillerne feiret med. To ganger måtte Vålerenga til hjemmesupporterne for å feire.

Før kampen mot Brann sto Oslo-klubben med to tap på sitt nye kunstgress. I tillegg hadde de ikke vunnet på de siste syv kampene i Eliteserien.

Dermed har nedrykksspøkelset for alvor vist seg i gangene på Valle. Nå får de i hvert fall en pause fra dårlige resultater og et voldsomt press.

Med seieren over medaljejagende Brann, rykket de opp til 11. plass på tabellen. De er ikke mer enn to poeng forankvalikkplassen, men seieren skapte utvilsomt en entusiasme, i hvert fall på tribunen.

Også Vålerenga-trener Ronny Deila jublet hemningsløst på vei ut av stadion. Med knyttet neve, på ekte Deila-vis, jublet han mot supporterne som stod igjen for å hylle sine helter.

Drømmestart på kampen

Vålerenga fikk virkelig en drømmestart på kampen. Det hadde knapt gått åtte minutter da Chidera Ejuke avsluttet fra 17 meter. Ballen gikk via et Brann-ben og dalte perfekt ned til Samúel Fridjónsson.

Plutselig var islendingen alene med Brann-keeperen og trillet ballen forbi Piotr Leciejewski. Ballen kan ikke ha vært mange centimeter inne i målet før en Brann-forsvarer fikk den unna, men målet ble dømt, og Vålerenga ledet for aller første gang på sin nye stadion. Det hørtes også.

Et drøyt kvarter senere var Vålerenga nok en gang farlig frempå. Kaptein Christian Grindheim dunket ballen via tverrligger og ned, men dessverre for Oslo-laget spratt ballen feil vei.

Så, rett før pause, fikk hjemmelaget nok en gedigen mulighet. Nevnte Fridjonsson avsluttet fra 10 meter, men Leciejewski reddet mesterlig. Returen falt til Ejuke, men fra fem meter klarte han på merkelig vis å skyte ballen opp til Klanen. Dermed ledet hjemmelaget 1–0 til pause.

Spenning til siste slutt

Men så var det andre omgang, da. Denne gangen var det Brann som fikk drømmestarten på omgangen. Etter et innlegg, slo Adam Larsen Kwarasey ballen rett ut i feltet. Etter en duell, endte ballen opp hos Fredrik Haugen som dunket ballen inn fra ti meter.

Vålerenga-keeperen var tydelig irritert over egen inngripen. Kwarasey ristet fortsatt oppgitt på hodet da Enga tok avspark.

Deretter handlet det meste om Brann, uten at bortelaget produserte de helt sore mulighetene.

På det tispunktet lå Vålerenga tredje sist på Eliteserietabellen. Lenge så det ut som om Vålerenga skulle tilbringe den neste uken på kvalikplass. Men nei da.

I det 81. minutt kom Chidera Ejuke seg fri på rundt 18 meter, og fikk fri sikt mot mål. Den nigerianske spissen takket og bukket for muligheten da han satte ballen ned i nærmeste hjørne.

Dermed fikk altså Vålerenga alle de tre viktige poengene.