Bob Bradley fikk sparken etter 11 kamper - eksperter mener NFF bør gripe sjansen

Det melder BBC.

Swansea har hatt en forferdelig åpning på årets sesong, og står bare med 12 poeng etter 18 spilte kamper. Det holder akkurat nå ikke til å overleve i Englands toppdivisjon.

– Lei oss for å miste Bob

Bradley ble ansatt som manager i klubben etter at Francesco Guidolin fikk sparken etter den dårlige sesongåpningen. Bradley har altså ikke klart å gjøre situasjonen noe bedre for den walisiske klubben. Han har tapt syv av sine elleve kamper som manager for Swansea.

- Vi er lei oss for å miste Bob etter så kort tid. Men dessverre har det ikke fungert slik vi hadde planlagt, og vi følte at vi måtte gjøre en endring med bare halve sesongen igjen, sier styreleder Huw Kenkins til klubbens hjemmeside.

Bradley var Stabæk-trener i 2014 og 2015, før han gikk til franske Le Havre. Etter at han var ferdig som Stabæk-trener ble han koblet til blant andre Heerenveen, 1860 München, Molde og det danske landslaget.

– Nå må NFF på jobb

TV 2-ekspert Jesper Mathisen og Aftenposten-ekspert Lars Tjærnås mener begge at Bradley nå bør stå på listen når NFF jakter på en ny norsk landslagssjef:

– Nå må Semb og NFF på jobb! Juleferien er over! Hvis ikke Ståle vil nå, så må vel Bob være det beste alternativet vi kan få tak i? Ja takk, skriver Mathisen på Twitter.

– Er Ståle Solbakken utenfor rekkevidde bør noen i NFF taste de riktige sifrene til «Byggmester Bob», skriver Tjærnås.

Bradley har også trent det amerikanske herrelandslaget i fotball.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor vi kårer oss gjennom idrettsåret 2016: