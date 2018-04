Blytung smell for Molde og Ole Gunnar Solskjær

fotball

MOLDE-ODD 0–1

Fredrik Nordkvelle gjorde slutt på Odds fæle borterekke i 1-0-seieren over Molde. Det var Skien-lagets første trepoenger på fremmed gress siden 16. mai i fjor.

Med resultatet stoppet Odds rekke uten borteseier på tolv seriekamper. Inntil søndag var telemarkingenes siste ligaseier på tur mot Haugesund (2-0) for over elleve måneder siden.

For Ole Gunnar Solskjærs Molde ble det en tung kveld. Akkurat som i 0–0-kampen mot Vålerenga gikk de målløse av banen. Nå er det seks poeng opp til serieleder Brann, som vant 1–0 i Sandefjord.

Sirup

Det var ikke noe å si på at Dag-Eilev Fagermos menn tok ledelsen i Molde. Gjestene spilte en sterk første omgang. Det samme kan ikke sies om MFK-stopper Vegard Forren. Han slurvet mye i pasningsspillet og ga bort to kjempesjanser. Den siste scoret Odd på.

Forren slapp ordentlig med skrekken etter elleve minutter. Da snappet gjestene opp en håpløs ball fra 30-åringen, og til slutt skjøt Elbasan Rashani fra en farlig posisjon. Heldigvis for hjemmelaget smalt avslutningen i tverrliggeren.

Men i det 36. minutt hadde Forren brukt opp flakskvota. Igjen slo han en fæl pasning uten skikkelig adresse, og det ga Birk Risa muligheten til å bryte spillet. Nysigneringen spilte videre til Martin Broberg, som slo inn langs bakken fra høyre. Markus André Kaasa hoppet over ballen, og Nordkvelle kunne dermed helt upresset bredside inn 1-0 til Odd.

I pausen var Molde-manager Ole Gunnar Solskjær alt annet enn fornøyd med tingenes tilstand.

– Det går i sirup, både framover og bakover. Vi har gitt dem to kjempestore sjanser og unødvendige brudd. Vi må bli 100 prosent bedre, sa Solskjær til Eurosport.

I Odd-leiren var selvsagt stemningen markant bedre. Fagermo var ikke i tvil da han skulle oppsummere bortelagets første 45 minutter i Molde.

– Dette var en veldig god omgang. Den beste vi har gjort i år. Vi har vært det beste laget, sa Fagermo.

Bedre etter pause

Forren erkjente i pausen at han hadde spilt under pari. Samtidig hadde han en følelse av at han ble snytt for straffe etter 25 minutter. Da gikk han i bakken etter å ha prøvd seg på en heading etter en corner.

– Det føles som at jeg blir revet over ende. Jeg prøver å rive meg løs. Det ser kanskje litt voldsomt ut, men det føles som at jeg blir holdt godt tak i, sa Forren til Eurosport.

Molde-spillerne tok mer tak i kampen etter sidebytte. Vertene la mye mer trykk på Odd, men til tross for flere sjanser klarte de aldri å overliste Sondre Rossbach.

Med seieren står Odd med ti poeng etter sju kamper. Molde med 13 har avgitt poeng i tre av sine fire siste seriekamper.

Før søndagens tap hadde MFK vunnet alle sine tre første oppgjør i egen storstue denne sesongen.