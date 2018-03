Bisarr handssituasjon da King scoret for Bournemouth

fotball

WATFORD - BOURNEMOUTH 2–2

Det var Watford som tok ledelsen ved Kiko etter 13 minutter hjemme på Vicarage Road. Skuddet gikk via Joshua King, som var tilbake i spill for Bournemouth etter å ha stått over landskampene med Norge.

To minutter før pause satte King inn 1–1-målet via straffemerket, kontrollert til side for Watford-keeper Orestis Karnezis.

Unødvendig

Det var ikke mye å si på straffescoringen, men mange spør seg hva Watford-spilleren Jose Holebas holdt på med da han bokset bort ballen ved bakerste stolpe.

Det virket ganske så unødvendig, og Holebas ble «belønnet» med gult kort og straffe imot like før pause.

Engelsk eliteserie fotball lørdag, 32. runde:

Brighton – Leicester 0-2 (0-0) Mål: 0-1 Vicente Iborra (83), 0-2 Jamie Vardy (90). 30.629 tilskuere. Rødt kort: Onyinye Ndidi (87, to gule), Leicester. Crystal Palace – Liverpool 1-2 (1-0) Mål: 1-0 Luka Milivojevic (str. 13), 1-1 Sadio Mané (49), 1-2 Mohamed Salah (84). 25.807 tilskuere. Manchester U. – Swansea 2-0 (2-0) Mål: 1-0 Romelu Lukaku (5), 2-0 Alexis Sánchez (20). 75.038 tilskuere. Newcastle – Huddersfield 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Ayoze (80). 52.261 tilskuere. Watford – Bournemouth 2-2 (1-1) Mål: 1-0 Kiko (13), 1-1 Joshua King (str. 43), 2-1 Roberto Pereyra (49), 2-2 Jermain Defoe (90). Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth. West Bromwich – Burnley 1-2 (0-1) Mål: 0-1 Ashley Barnes (22), 0-2 Chris Wood (73), 1-2 Salomón Rondón (83). 23.455 tilskuere. West Ham – Southampton 3-0 (3-0) Mål: 1-0 João Mário (13), 2-0 Marko Arnautovic (17), 3-0 Arnautovic (45). - - - Senere kampstart: Everton – Manchester C. (18.30). (©NTB)

Watford tok tilbake ledelsen da Roberto Pereyra ordnet 2–1 fire minutter ut i 2. omgang.

Innbytter Jermain Defoe berget 2–2 og poengdeling med sin scoring to minutter på overtid. Joshua King spilte hele kampen.

– Det ble en tøff kamp. Det var mange opp- og nedturer, men til slutt fikk vi det vi fortjente, sier Bournemouth-manager Eddie Howe til BBC.

Viktig Hammers-seier

I bunnstriden tok West Ham en utrolig viktig 3–0-seier hjemme mot Southampton, mens Newcastle slo Huddersfield 1–0. Fortapte West Bromwich tapte 1–2 hjemme for Burnley.

West Bromwich, Stoke og Southampton ligger på nedrykksplassene, men flere lag ligger utsatt til.

I en annen kamp tapte Brighton 0–2 hjemme for Leicester. Først reddet Kasper Schmeichel straffesparket fra Glenn Murray, før Vicente Iborra og Jamie Vardy sørget for Leicester-seier.